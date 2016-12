Bautzen bleibt zu Hause ungeschlagen Die Konkurrenz vom Holzweißiger SV hatte keine Chance.

© Uwe Soeder

Kegeln. Nach zwei Wochen Pause rollten am Sonntag die Kugeln im MSV-Sportpark. Zu Gast in Bautzen war der Holzweißiger SV. Als MSV-Starterpaar gingen die Kokel-Schwestern auf die Bahn. Dabei musste Sarah ihren Punkt nach vier verlorenen Sätzen an Maria Pratsch abgeben (492:566). Michaela konnte ihren Vorsprung gegen Kathrin Max nach den ersten beiden gewonnenen Sätzen verteidigen (2:2/566:542). Im zweiten Durchgang verlor die Bautzenerin Sophie Schulze mit 520:556 gegen Anne Pratsch. Doch Sophia Helfer vom MSV trumpfte auf. Mit 606 Holz erspielte sie persönlichen Rekord gegen Linda Streuber (551/3:1). Die beiden Bautzenerinnen Christin Kleinstück und Peggy Riedel meisterten ihre Schlussaufgaben souverän. Beide ließen mit 4:0 Sätzen und 554 Kegeln Mandy Scherz (517) und Sabine Max (467) keine Chance. Mit dem 3 292:3 199-Sieg (6:2 Punkte) bleiben die Spreestädterinnen zu Hause weiterhin ungeschlagen. (she)

