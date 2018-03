Bautzen belegt Platz fünf In der Sachsenliga schickt der KBV seinen starken Nachwuchs an den Start, der in beiden Runden überzeugen kann.

Die Sachsenliga-Nachwuchsmannschaft vom KBV Bautzen (von links): Georg Kolpe, Felix Lösche, Lorenzo Schütze, Christoph Dreßler und Sergej Sergejev. © privat

Kraftsport. Das die Kraftsportler des KBV Bautzen sich schon viele Jahre gut in der Kraftdreikampf-Bundesliga etabliert haben, das ist bekannt. Nun wollen die Bautzener auch wieder in der Landesliga Fuß fassen. Richten soll das der Kraftsportnachwuchs, also fünf junge Athleten im Alter von 17 bis 27 Jahren. Die erste Runde ging im Februar in Eilenburg über die Bühne. Hier mussten sich die Bautzener fünf weiteren Mannschaften stellen.

Für die Spreestädter gingen Lorenzo Schütze, Sergej Sergeev, Felix Lösche, Christoph Dreßler und Georg Kolpe an die Hantel. Bis auf Schütze, der bereits 2017 in der A-Jugend Deutscher Meister im Kraftdreikampf wurde, bestritten alle Bautzner ihren ersten Wettkampf. Hoch motiviert und aufgeregt hinterließen die Jungs einen guten Eindruck. Sie konnten alle fünf ausnahmslos neue persönliche Rekorde aufstellen. So konnte sich Lorenzo Schütze über 245 kg im Kreuzheben, Christoph Dreßler über 137,5 kg im Bankdrücken und Sergej Sergeev über 212,5 kg im Kniebeugen freuen. Am Ende des Tages verbuchten die Bautzner 1 406,88 Punkte.

Das bedeutete Tabellenplatz fünf für die Neulinge. Stärkste Mannschaft am ersten Wettkampftag waren die Athleten vom KSV Bad Lausick mit 1 787,09 Punkten. Immerhin konnten die Bautzener das Team vom SV 1919 Grimma hinter sich lassen.

Am vergangenen Wochenende ging es für die Kraftsportler in die zweite und letzte Runde der Sachsenliga. Diesmal waren die Bautzner beim Tabellenvierten USV TU Dresden zu Gast. Krankheitsbedingt konnte Lorenzo Schütze diesmal leider nicht starten, was jedoch dem Kampfeswillen der Mannschaft keinen Abbruch tat. Auch an diesem Tag sollten zumindest die persönlichen Rekorde wieder purzeln.

Georg Kolpe konnte sich über einen perfekten Wettkampf freuen. Neun von neun Versuchen waren gültig. Kolpe erzielte persönliche Bestleistungen im Kniebeugen mit 170 kg, im Bankdrücken mit 102,5 kg und im Kreuzheben mit 175 kg. Auch Felix Lösche, der in Dresden mit einer Erkältung zu kämpfen hatte, konnte sich über neue Bestleistungen im Kniebeugen mit 172,5 kg und im Kreuzheben mit glatten 200 kg freuen.

Alles in allem war es ein starker Auftakt in der Landesliga für den KBV Bautzen. Das lässt für die Zukunft auf mehr hoffen. Nach der zweiten Runde standen 1 309,37 Punkte für die Spreestädter auf dem Papier, was am Ende Platz fünf in der Tabelle bedeutete. Meister wurde – wie schon nach Runde eins vermutet – der KSV Bad Lausick. (nr)

