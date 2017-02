Bautzen bekommt Verkehrspolizei Experten kritisieren schon länger einen Sparkurs zulasten der Verkehrsüberwachung. Nun wird gegengesteuert.

Martin Hottinger. © Uwe Soeder

Seit dieser Woche gibt es innerhalb der Polizeidirektion Görlitz wieder eine eigene Verkehrspolizeiinspektion. Darin sollen verkehrspolizeiliche Kompetenzen gebündelt werden. Angesiedelt wird die neue Abteilung am Standort des Autobahnpolizeireviers in Bautzen, teilt Polizeisprecher Thomas Knaup mit. Das Autobahnpolizeirevier, der Verkehrsunfalldienst und der Verkehrsüberwachungsdienst der Polizei stehen damit unter einer gemeinsamen Führung. Kommissarischer Leiter ist der Erste Polizeihauptkommissar Martin Hottinger. Der 56-Jährige leitete bereits das Autobahnrevier und den zentralen Verkehrsunfalldienst.

Die Experten des Verkehrsunfalldienstes kommen in den Landkreisen Bautzen und Görlitz und auf der A 4 bei herausragenden Unfällen zum Einsatz. Das Autobahnrevier verfügt neben fünf Streifen-Dienstgruppen auch über einen eigenen Ermittlungsdienst, der strafrechtliche Untersuchungen im Zuständigkeitsbereich des Reviers führt. Einfache Unfälle werden weiterhin von den örtlichen Polizeirevieren in eigener Zuständigkeit bearbeitet.

Eines der Ziele in der Arbeit der neuen Inspektion soll es unter anderem sein, die Qualität von Unfallaufnahmen und der Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung zu erhöhen. Schon länger kritisieren Experten, dass der Sparkurs bei der Polizei zulasten der Verkehrsüberwachung geht. So war die Zahl der Geschwindigkeits- und Anhaltekontrollen in den letzten Jahren stetig zurückgegangen. (SZ/ju)

