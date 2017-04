Bautzen bekommt freies Wlan An fünf Plätzen richtet eine österreichische Firma öffentliches Internet ein. Anders als geplant kommt jedoch keine Antenne auf den Reichenturm.

Bald gibt es öffentliches Internet am Fuße des Reichenturms. Die Stadt hat einen Anbieter gefunden, der zunächst fünf Hotspots in Bautzen einrichten soll. © Uwe Soeder

Der Reichenturm ist raus. Von ihm aus werden nun doch nicht die nötigen elektromagnetischen Wellen gebündelt, um auf dem Kornmarkt den kostenfreien Zugang ins Internet zu ermöglichen. „Aus Sicht des Denkmalschutzes können wir den Reichenturm nicht für das Projekt Wlan nutzen, da es keine Möglichkeit gibt, eine Richtfunkantenne an die Außenfassade anzubringen“, erklärt Alexander Scharfenberg, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung. Derzeit prüfen die Fachleute, ob die Internetversorgung des Kornmarktes über das Museum oder die ehemalige Buttermarktschule erfolgen kann.

Stadt tritt seit Jahren auf der Stelle

Seit Jahren tritt Bautzen in Sachen frei zugängliche Internetplätze, sogenannte Hotspots, auf der Stelle. In anderen Städten dagegen kann man sich längst mit seinem Handy oder Computer an Bahnhöfen oder auf Marktplätzen in offene, kommunale Wlan-Netze einwählen. Selbst Bischofswerda verfügt über eins. Nun will auch Bautzen am digitalen Zeitalter teilhaben und legt sich ins Zeug. So ist seit diesem Jahr die Firma Free-Key mit der Umsetzung beauftragt. Der Stammsitz des Unternehmens liegt zwar in Österreich, die Firma sei aber auf Grund ihrer Erfahrung mit städtischen Wlan-Netzen empfohlen worden, wie Stadtsprecher André Wucht erklärt. Free-Key wird das Netz für Bautzen nicht nur einrichten, sondern künftig auch betreiben und damit die Haftungsrisiken tragen.

Standorte stehen fest

Eine genaue Zeitschiene, wann es so weit ist, stehe noch nicht fest so Scharfenberg. Dafür ist klar, wo die Hotspots hin sollen. Den Hauptmarkt, Kornmarkt, Postplatz, Bahnhof und den Touristenparkplatz an der Schliebenstraße zählt der Wirtschaftsförderer auf. Alle Standorte haben sich die Experten von Free-Key vergangene Woche noch einmal angeschaut und deren Umsetzungsmöglichkeiten erwogen.

Dabei hat sich laut Scharfenberg gezeigt, dass es noch einige Hürden zu bewältigen gibt: „So spielt der Denkmalschutz eine wichtige Rolle und die Verlegung der Kabel in den Gebäuden, da hier nicht in jedem Fall bestehende Kabeltrassen genutzt werden können und somit erst neu geschaffen werden müssen.“ Kompliziert ist es unter anderem auch, am Bahnhof einen kostenfreien Internetzugang einzurichten. Man versuche, den Kontakt zu Anliegern herzustellen, um bei ihnen die nötige Technik anzubringen, berichtet Wucht. Zum Einsatz sollen dabei Modems und Richtfunktechnik kommen.

Zwei Stunden pro Tag

Sind die Hotspots erst mal da, können sich Bürger täglich für ein bis zwei Stunden ins zur Verfügung gestellte Wlan einwählen. „In den Nachtstunden wird das Netz abgestellt“, sagt Scharfenberg. Unabhängig davon bleibe der Stadt in Sondersituationen die Option, die Betriebszeiten zu ändern. Wie teuer das Einrichten des Wlans wird, lässt sich noch nicht sagen. Aber die Provider- und Stromkosten, die die Stadt künftig zahlt, stehen bereits fest. Sie liegen bei monatlich rund 50 Euro pro Hotspot.

Und was wird nun aus dem neu installierten Stromanschluss in der Reichenturmkuppel? Laut Scharfenberg soll dieser unter anderem eine Weihnachtsillumination am Turm ermöglichen.

zur Startseite