Bautzen behauptet Tabellenführung

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Kegeln, 2. Bundesliga Nord/Ost. Mit einem holprigen Sieg ist die Frauenmannschaft vom MSV Bautzen ins Jahr 2018 gestartet. Am vergangenen Sonntag war der ATSV Freiberg zu Gast im MSV-Sportpark. Am Ende konnte sich der Spitzenreiter knapp mit 5:3 Mannschaftspunkten und einem Ergebnis von 3 100:3 076 Holz durchsetzen. Durch diesen Erfolg bleibt Bautzen mit 15:7 Punkten Spitzenreiter vor dem SSV 91 Brand-Erbisdorf (14:8) und Union 1861 Schönebeck (13:9). Die Schönebeckerinnen mussten sich am elften Spieltag mit einem 4:4-Unentschieden beim KV Wolfsburg begnügen.

Die drei Spielpunkte für Bautzen holten Sophie Schulze, Sophia Helfer und Christin Kleinstück. Schulze schlug Katrin Wagner mit 3:1 (520:517) und Helfer setzte sich mit 570:454 gegen Nina Hinkelmann durch. Im letzten Durchgang mussten die Gastgeberinnen allerdings immer noch 38 Holz aufholen und einen Teampunkt erspielen. Dafür sorgte Christin Kleinstück, die sich gegen Liane Dietrich mit 520:470 durchsetzte. Dadurch gingen die zwei Zähler für das höhere Endergebnis auch an Bautzen. (she)

