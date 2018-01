Bautzen baut an wichtiger Zufahrt

Die Stadt will die Clara-Zetkin-Straße zwischen Brücke und Kreisel auf Vordermann bringen. Bauamtsleiter Falko Wendler erklärt: „Nach dem Bau des Kreisverkehrs (des „Schliebenkreisels“) mussten wir einen deutlichen Qualitätsunterschied beim Zustand der Fahrbahnoberflächen feststellen.“ Heißt: Durch den Kreisel rollt es auf glattem Asphalt, auf dem Abschnitt bis zur Brücke lässt die Schwarzdecke dagegen zu wünschen übrig. Denn durch das Entfernen von alten Markierungen sind Schäden entstanden. Dieses Problem trete generell bei großflächigen Markierungen auf, die mit Kaltplastik aufgebracht wurden. „Beim Entfernen reißt die obere Schicht vom Asphalt mit ab, und es entstehen Unebenheiten, die sich mittelfristig zu Schlaglöchern entwickeln können“, erläutert Wendler.

Um dem vorzubeugen, soll nun wieder eine einheitlich geschlossene Fahrbahndecke hergestellt werden. „Wir wollen Deck- und Binderschicht austauschen lassen.“ 221 000 Euro sind dafür veranschlagt. Auf Höhe Am Feldschlösschen wird auch noch eine Fußgängerinsel angelegt. Gebaut wird voraussichtlich zwischen 14. Mai und 3. August. „Damit wird ein Großteil der Arbeiten in den Sommerferien erledigt“, so Wendler. Angestrebt werde eine halbseitige Sperrung. Der Verkehr wird dann wahrscheinlich wieder so geführt, wie bei den Arbeiten an den Dehnungsfugen der Friedensbrücke im letzten Sommer. Bei halbseitiger Sperrung können die Autofahrer stadtauswärts über die Friedensbrücke fahren. Stadteinwärts führt eine Umleitung über die Heilige-Geist-Brücke. „Derzeit sind wir aber noch in der Prüfung und Abstimmung“, sagt Wendler. Ein paar Tage – wenn der frische Asphalt aufgetragen wird – wird zudem eine Vollsperrung nötig sein.

