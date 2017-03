Bautzen auf Finalkurs In der zweiten Runde gelingt dem KBV-Team ein Heimsieg.

Das Bautzener Team mit seinen Helfern und Betreuern inklusive Nachwuchs. © privat

1. Bundesliga Kraftdreikampf. Am Sonnabend haben die Bautzener Kraftsportler in der zweiten Runde der 1. Bundesliga im Kraftdreikampf einen Heimsieg gefeiert. Mit 1 423,68 Punkten wurden die drei Gästemannschaften aus Erfurt, Potsdam und Herrnburg deutlich distanziert. Punktstärkste Akteurin in der Kraftzentrale Bautzen war Elke Erbs, die 484,26 Zähler beisteuerte. Nach ihrem neu aufgestellten Sachsenrekord im Kniebeugen mit 205 kg stemmte sie 90 kg im Bankdrücken und zog 180 kg im Kreuzheben.

Nico Ziegler, der Schwerathlet der Bautzener Mannschaft, brachte 477,19 Punkte in die Wertung ein. Nach 325 kg im Kniebeugen ließ er 280 kg im Bankdrücken auflegen. Diese Last brachte er unter dem tosenden Applaus und den Anfeuerungsrufen der Zuschauer gültig nach oben und verbesserte damit seinen persönlichen Rekord um 5,0 kg. Im Kreuzheben standen bei ihm gezogene 245 kg im Protokoll.

Für Marcus Böttger lief es diesmal mit nur vier gültigen von neun Gesamtversuchen nicht optimal. Dennoch steuerte er mit 300 kg im Kniebeugen, 190 kg im Bankdrücken und 260 kg im Kreuzheben 462,23 Punkte zum Mannschaftsergebnis bei. Vierter im Bunde der Bautzner Kraftsportler war Nico Ruhland. Er sicherte das Gesamtergebnis der Mannschaft ab.

Auf Rang drei der Tabelle

Am Ende des Wettkampfes konnte er 247,5 kg im Kniebeugen, 165 kg im Bankdrücken und 240 kg im Kreuzheben für sich verbuchen. Seine Leistungen brachten ihm 412,45 Punkte ein. Außer Konkurrenz ging KBV-Nachwuchsathlet Lorenzo Schütze mit an den Start. Er brachte mit neun gültigen Gesamtversuchen einen starken Wettkampf hinter sich. In allen drei Disziplinen konnte er mit 170 kg, 120 kg und 210 kg persönliche Bestleistungen aufstellen.

Mit diesem Heimsieg festigte der KBV seinen ersten Platz in der Gruppe Nord und liegt nun auf Platz drei der Gesamttabelle. In der 1. Bundesliga sind 16 Mannschaften aufgelistet. Nur die Kraftsportler vom AC Siegfried Darmstadt und dem KSV Mainz 08 liegen vor Bautzen. Am 8. April sind die KBV-Athleten in der dritten Runde zu Gast beim Sanssouci GYM Potsdam und wollen dort natürlich ihren Tabellenplatz verteidigen.

Übrigens wurde die Bautzener Kraftzentrale überraschend von Mitarbeitern der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) besucht. Aus jeder Mannschaft musste ein Athlet nach dem Wettkampf zum Dopingtest. Für Nico Ruhland vom KBV war es dabei der erste solche Test. (szo)

