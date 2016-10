Bautzen als süße Versuchung Erstmals bietet die Tourist-Info der Stadt einen Schokoladen-Adventskalender mit Bautzen-Motiven an. Wer einen haben möchte, muss sich sputen.

Klassischer Kalender oder süßer Turm? Die Tourist-Info Bautzen bietet erstmals Schokoladen-Adventskalender mit heimischen Motiven an. © PR

Bautzen mal ganz süß: Erstmals in diesem Jahr bietet die Tourist-Information Schokoladen-Adventskalender mit Bautzener Motiven an. Die Bilder dafür wurden exklusiv von der Künstlerin Peggy Bludau im Aquarell-Stil entworfen. Zur Auswahl stehen zwei Varianten. In einem großen Kalender können hinter 24 Türchen verschiedene Schokoladensorten und die schönsten Bautzener Sehenswürdigkeiten entdeckt werden. Ein kleiner Turm-Kalender mit dem Motiv des Reichenturms enthält Schokokugeln. Beide Varianten sind nur in einer limitierten Auflage von je 100 Stück zu bekommen. Auch der Versand ist möglich. (szo)

Den Kalender gibt es in der Tourist-Information Bautzen, Telefon 03591 42016, E-Mail: touristinfo@bautzen.de.

zur Startseite