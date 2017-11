Bautafel mit Konterfei der Bürgermeisterin verschwunden Makler Jörg Heller klärt auf, was es damit auf sich hat. Er lobt Susann Frentzen für ihren Einsatz als Baustellen-Model.

Im Oktober 2016 posierten Jörg Heller und Susann Frentzen noch gemeinsam vor den Bauschildern am neuen Eigenheimgebiet in Strießen. Damals waren die ersten drei Parzellen verkauft. © Archiv/Anne Hübschmann

Bürgermeisterin Susann Frentzen ist gestohlen worden. Nicht sie selbst, aber eine Bautafel mit ihrem Konterfei. Das wurde auf der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend bekannt. Am Freitag vor einer Woche seien an der Lenzer Kirche die drei Schilder, mit denen für die neue Eigenheimsiedlung in Strießen geworben wird, von einer kleinen Frau mit weißer Mütze und blonden Haaren abgebaut worden. Niemand im Gemeinderat und aus der Verwaltung hatte eine Antwort parat, wer diese Unbekannte gewesen ist und was sie bezwecke.

Der Großenhainer Makler Jörg Heller kann den vermeintlichen Diebstahl aufklären. „Das geschah auf meine Veranlassung hin“, sagt er. Die Unbekannte sei die Werbefrau, die die Tafel erstellt hat. „Wir müssen ja nach der Wahl umplakatieren.“

Susann Frentzen hatte Anfang Oktober die Bürgermeisterwahl verloren. Sie könne deshalb nicht weiter Werbung für ein Bauprojekt in der Gemeinde Priestewitz machen. Deshalb sollen die Bautafeln neu gestaltet werden. Ohne das Bild der scheidenden Bürgermeisterin. „Frau Frentzen weiß aber Bescheid, was wir vorhaben“, sagt Heller.

Erst einmal soll nur die Tafel in Lenz erneuert werden. Die Bauschilder in Strießen und am Priestewitzer Bahnhof bleiben vor-aussichtlich bis Ende Januar stehen. Mit dem Konterfei von Susann Frentzen. So lange ist sie noch Bürgermeisterin.

„Ich fand es gut, dass sie sich werbewirksam hat abbilden lassen“, so Heller. „Da sollten sich andere Bürgermeister ruhig ein Beispiel nehmen.“ Eine Anfrage an ihre designierte Nachfolgerin habe er allerdings noch nicht gestellt. „Ich lasse mich garantiert nicht für die Bautafeln ablichten“, sagt die zukünftige Gemeindechefin Manuela Gajewi lächelnd und winkt ab.

