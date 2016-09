Baut Tabellenführer Vorsprung aus? Medizin Hochweitzschen könnte sich mit einem Sieg absetzen. Doch da muss auch die Konkurrenz mitspielen.

Vor einer Woche trennten sich der VfB Leisnig (weiße Trikots) und der ESV Lok Döbeln unentschieden. Am dritten Spieltag empfangen die Döbelner Zschaitz/Ostrau, die Leisniger müssen bei Döbelner SC II/Mochau antreten. © André Braun

Kreisliga A Staffel Süd

In der vergangenen Saison lag der SV Medizin Hochweitzschen (1./6) souverän auf dem zweiten Platz und auch in die neue Spielzeit sind die Westewitzer gut gestartet. Zwei deutliche Siege ohne Gegentor stehen bisher zu Buche. Klar, dass die Hochweitzschener da auch gegen den FSV Dürrweitzschen (9./1) als Favorit ins Spiel gehen. Die Gäste erreichten zum Auftakt gegen Zschadraß ein Unentschieden, kamen aber in Gleisberg mit 0:6 unter die Räder. Eben jene Gleisberger besiegte die Medizin-Elf am ersten Spieltag. Auch wenn solche Quervergleiche nicht immer aussagekräftig sind, alles andere als ein Sieg der Mediziner wäre eine Überraschung.

Für den BC Hartha (3./4) und den SV Medizin Zschadraß (2./4) hat es bisher einen Sieg und ein Unentschieden gegeben. Beide werden ihre kleine Ungeschlagenserie fortsetzen wollen. Bleibt abzuwarten, welches Team sein Konzept besser durchsetzen kann. Aufgrund des Heimvorteils scheinen die Harthaer leicht favorisiert. Trennen sich beide Teams unentschieden, könnte Hochweitzschen bei einem eigenen Erfolg den Vorsprung ausbauen.

Die dritte Mannschaft neben Zschadraß und Hartha, die vier Punkte aufweist, ist der ESV Lok Döbeln (4./4). Im Heimspiel gegen die SG Zschaitz/Ostrau II (10./0) könnten durchaus drei Zähler dazukommen. Allerdings ist Vorsicht geboten. Die SG-Elf hat zwar ihr bisher einziges Spiel deutlich verloren, wird aber alles tun, um nicht mit zwei Niederlagen in die Saison zu starten.

Auch die SG Blau-Weiß Altenhain (11./0) hat erst ein Spiel bestritten, dieses aber in Zschadraß verloren. Demzufolge dürften sich die Fußballer des SV 29 Gleisberg (5./3) etwas ausrechnen, die immerhin schon einen Sieg auf dem Konto haben.

Der Spielgemeinschaft Döbelner SC II/Mochau (12./0) war vor Saisonbeginn durchaus einiges zugetraut worden. Nach zwei Spielen stehen allerdings zwei deftige Niederlagen. Deutlich besser ist der VfB Leisnig (6./2) gestartet, der bisher zweimal unentschieden spielte. Die Bergstädter werden auch im dritten Saisonspiel nicht verlieren wollen, die Gastgeber werden ein Erfolgserlebnis anstreben.

Der SV Klinga-Ammelshain (8./1) und der Hohnstädter SV (7./1) sind jeweils mit einem Remis in die Saison gestartet. Die Klinga-Ammelshainer sind als Aufsteiger aus der Kreisliga B sicher mit der Außenseiterrolle behaftet, doch dürften sie das durch den Heimvorteil wettmachen.

Kreisliga B Staffel Süd

Die SG Kössern (2./3) und der SV Aufbau Waldheim II (4./3) haben sich in den vergangenen Jahren meist spannende Auseinandersetzungen geliefert, wobei die Waldheimer im Spieljahr 2015/2016 zweimal erfolgreich waren. Die SG-Fußballer werden deshalb alles versuchen, um gegen die Zschopaustädter wieder einmal als Sieger vom Platz zu gehen.

Die Spielgemeinschaft Dürrweitzschen/Zschadraß II (1./3) geht gegen den SV Grün-Weiß Großbothen (4./3) als Spitzenreiter ins Spiel. Viel zu bedeuten hat das aber nicht, denn die Gastgeber haben auch schon eine Niederlage auf dem Konto. Für die Grün-Weißen sollte also durchaus etwas zu holen sein. Der SV Medizin Hochweitzschen II (9./3) ist gegen den Kiebitzer SV (11./0) klarer Favorit. Allerdings scheinen die Kiebitzer nicht mehr so einfach bezwingbar wie noch in der vergangenen Saison. Der SV Eintracht Sermuth II (6./3) hat es mit Absteiger Nerchauer SV (8./3) zu tun. Für beide Mannschaften wird es darum gehen, den Anschluss zur oberen Tabellenhälfte zu halten. Das dürfte auch das Ziel des SV Großbardau (7./3) sein, der den Roßweiner SV II (10./0) empfängt. Die Gäste haben in ihrem bisher einzigen Spiel eine Niederlage erlitten und werden eine zweite vermeiden wollen.

