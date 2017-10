Baustopp in Weida Seit Wochen ruhen die Arbeiten an einem Neubau nahe des Kreisverkehrs. Dort beginnt Mittwoch die nächste Baustelle.

Hier geht’s aktuell nicht weiter: Seit Wochen ruht die Baustelle an der Döbelner Straße. Da der Kran den Fußweg und einen Teil der Fahrbahn blockiert, regt sich öffentliches Interesse. © Sebastian Schultz

Mucksmäuschenstill ist es auf der Baustelle: Zwischen dem weißen Rohbau und den Bauzäunen an der Döbelner Straße hantieren keine Handwerker, keine Maschinen lärmen, bewegungslos steht der Kran in der Oktobersonne – und das an einem Werktag. Im Moment ein übliches Bild an dieser Stelle. Seit Wochen tut sich auf der Baustelle in Sichtweite des Weidaer Kreisverkehrs (Segouer Straße / Döbelner Straße) nichts. Das haben die Anwohner längst registriert, zumal sich die Absperrungen bis auf die Döbelner Straße und den Fußweg ausbreiten.

Manfred Dönicke etwa stört, dass die Fahrbahn durch die Baustelle so eng ist. „Da können sich ja nicht mal ein Bus und ein Lkw begegnen.“ Zudem bemängelt der Rentner, dass in der Dunkelheit die Warnbaken nicht mehr leuchten, seitdem die Arbeiten ruhen. „Da schütteln viele Leute den Kopf“, sagt er.

Der Gehweg ist wegen des aufgestellten Kranes gesperrt. Fußgänger müssen einen Notweg auf der Döbelner Straße nutzen, dadurch ist auch der Verkehr auf der Straße eingeschränkt. Der Bauherr, Dr. Zuhair Qasem, der sein Ingenieurbüro im Nebenhaus hat, musste für die Nutzung des öffentlichen Geländes einen Antrag stellen. „Die Sondernutzung des öffentlichen Straßenraumes durch den Kran wird dem Eigentümer natürlich in Rechnung gestellt“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler. Allerdings seien die Fristen inzwischen überschritten. „Daher ist auch mit einem neuen Bescheid mit einer erhöhten Sondernutzungsgebühr zu rechnen.“

Eine sogenannte Ersatzvornahme, also der Abbau des Krans durch die Stadt mit Kostenrechnung an den Eigentümer oder die Baufirma, darf nur bei Gefahr im Verzug passieren, „was aber nicht der Fall ist“, so Uwe Päsler. Die Verkehrssicherung ist Sache des Auftragnehmers, also der Baufirma. „Unsere untere Verkehrsbehörde hat natürlich kontrolliert.“ Aber das sei alles in Ordnung. „Die Baken sind retroreflektierend, wenn sie von Autos angeleuchtet werden, das ist aus unserer Sicht ausreichend, zudem gibt es dort eine Straßenbeleuchtung“, sagt Uwe Päsler.

Ursache des Stillstandes ist laut der Stadtverwaltung ein Konflikt zwischen dem Bauherrn und Bauunternehmen. „Den müssen die Beteiligten untereinander klären. Die Stadt Riesa ist überhaupt nicht berechtigt, dort irgendwie einzugreifen“, so Päsler. Die Sperrung besteht laut Stadtverwaltung etwa seit einem Jahr. „Natürlich ist das kein befriedigender Zustand, deshalb hoffen wir auf eine baldige Beilegung des Konflikts zwischen den Beteiligten“, sagt der Stadtsprecher.

Einen Konflikt bestätigt auch Bauherr Dr. Zuhair Qasem. Finanzprobleme habe er nicht und auch keine Unstimmigkeiten mit dem Bauamt. Worum es bei der Auseinandersetzung mit seinem Auftragnehmer genau geht, will der Ingenieur allerdings nicht sagen, nur so viel: „Ich baue dort keine Moschee, sondern ein ganz normales Wohnhaus.“ Er reagiert damit auf Gerüchte, die wohl in Weida die Runde machen. Weil Qasem der Vorsitzende des neuen Vereins Islamisches Zentrum Riesa ist, der gerade auf der Suche nach einem Gebets- und Begegnungsraum ist, haben Anwohner wohl eins und eins zusammengezählt – und sich dabei verrechnet.

Umweit des Rohbaus steht am Mittwoch, 25. Oktober, eine weitere Sperrung an, die allerdings schneller passé sein dürfte. Betroffen ist der Kreisverkehr, der an diesem Tag vollgesperrt sein wird. Hintergrund sind Risse im Asphalt, die die Stadtverwaltung reparieren lässt. „Wetterbedingt könnten die Arbeiten gegebenenfalls auch am Donnerstag stattfinden“, erklärt der Stadtsprecher. Weil die Arbeiten aber nur ein paar Stunden in Anspruch nähmen, werde innerörtlich während der Bauzeit keine Umleitung ausgewiesen.

Es gilt also, Schleichwege zu finden. „Überörtlich wird an der B-6-Ausfahrt statt nach Mautitz weiter über die B 6 und dann die B 169 zur Lauchhammerstraße umgeleitet, wichtig vor allem für den Lkw-Verkehr“, so Päsler. Die Linienbusse dürfen die Baustelle nach Absprache mit der Baufirma passieren, teilte VGM-Mitarbeiter Olaf Knofe mit. „Da sind wir fein raus!“

zur Startseite