Baustopp an der Tagebau-Dichtwand Südöstlich des Tagebaus Reichwalde wird für mehrere Jahre nicht mehr weitergebaut.

Blick auf den Tagebau Reichwalde. © André Schulze

Die Leag unterbricht die Bauarbeiten am südöstlichen Teil der Dichtwand am Tagebau Reichwalde bis 2024. Darüber hat das Unternehmen die Gemeinde Rietschen informiert, wie deren Bürgermeister Ralf Brehmer jetzt im Technischen Ausschuss mitteilte. „Von 2024 bis 2027 werden sie dann wieder weitermachen“, sagt Ralf Brehmer. Für den aktuellen Betrieb des Tagebaus sei die Wand wohl ausreichend wirkungsvoll. „Wenn nicht, läuft denen das Loch voll“, so Rietschens Bürgermeister.

Die zwölf Kilometer lange Dichtwand wird errichtet, um das Flüsschen Raklitza sowie das Hammerstädter und Rietschener Teichgebiet nordwestlich von Rietschen vor den Einflüssen der bergbaubedingten Absenkung des Grundwassers zu schützen. Sie hat eine Tiefe von bis zu 90 Metern. Die Fertigstellung war ursprünglich für 2024 geplant. Der Tagebau Reichwalde soll bis etwa 2045 ohne Einschränkungen laufen.

Für Aufsehen hatte im April vergangenen Jahres die Querung der Bahnstrecke mit der Dichtwand-Spezialfräse gesorgt. Nach anderthalb Jahren Vorbereitungszeit war der 260 Tonnen schwere und 150 Meter lange Koloss auf einer eigens gebauten Betonstraße auf seinen Raupenketten über die Bahnlinie gerollt. Dafür waren Gleise durchgesägt, Schwellen und Schotter weggeräumt und der Bahnverkehr zwischen Weißwasser und Horka eingestellt worden.

