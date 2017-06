Baustopp an der Oberschule Eigentlich hat die Stadt eine Menge Geld für die Sanierung in Geising. Trotzdem ruhen die Arbeiten.

Bürgermeister Thomas Kirsten steht im neu hergerichteten Nähzimmer der Geisinger Oberschule, das fast fertig ist. An der Elektrik stehen noch Restarbeiten aus. Es gibt aber viel größere Probleme © Egbert Kamprath

Geising. Das Nähzimmer der Geisinger Oberschule ist nicht wiederzuerkennen. Die Wände und die Decke sind geweißt. Die neue eingebaute Dämmschicht ist nicht mehr zu sehen. Nur die Lampen fehlen noch. Doch das ist die kleinste Sorge, die Altenbergs Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) hat. Viel mehr ärgert ihn, dass die Arbeiten zum Stillstand gekommen sind. Und das zu Beginn der Sommerferien, die klassischerweise dafür genutzt werden, um Schulen auf Vordermann zu bringen. Das bietet sich auch an. Denn die Bauleute müssen auf niemanden Rücksicht nehmen. Deshalb sollte die lang geplante Sanierung der Schule nun Fahrt aufnehmen. Doch nichts tut sich.

Altenberg kann nicht weiter. Die Stadt findet keine Firmen, die zu den Preisen arbeiten wollen, die die Ingenieurbüros errechnet haben. Auf manche Ausschreibungen reagiert keiner. Dabei steht der Stadt vergleichsweise viel Geld zur Verfügung: So habe man Elektroarbeiten für rund 150 000 Euro ausgeschrieben. Noch größer ist das Los für neue Fenster, für die Altenberg 280 000 Euro zur Verfügung hätte. Doch viele Firmen ließen die vermeintlich lukrativen Aufträge kalt. „Teilweise haben wir nur ein Angebot bekommen“, berichtete Kirsten in der jüngsten Stadtratssitzung. Und das sei viel höher gewesen, als geplant.

In seiner langen Laufbahn als Bürgermeister habe er so eine Situation noch nicht erlebt, gestand Kirsten. Altenberg bekomme die negativen Seiten des Baubooms zu spüren. Die Baufirmen könnten sich aussuchen, wo sie arbeiten. Nach seiner Erfahrung entscheiden sich viele lieber für private Auftraggeber, da die Vergabe bei denen einfacher sei. „Ich kann das verstehen“, sagte Kirsten. Um einen öffentlichen Auftrag zu bekommen, sei zum einen ein hoher bürokratischer Aufwand notwendig. Zum anderen sei unwägbar, ob man den Zuschlag erhält. In der Privatwirtschaft sei das meist nicht so, sagte Kirsten. Hier könnten Aufträge schneller und unkomplizierter ausgehandelt werden.

Die Stadt bringt diese Lage nun in Schwierigkeiten. Denn Anfang August beginnt die Schule. Die Bauleute werden ab da wieder Rücksicht auf den Schulablauf nehmen. Das heißt: Die Arbeiten dauern dann noch länger. Zudem sitzt der Stadt auch noch die Zeit im Nacken, weil ein Teil der bereitgestellten Fördermittel bis zum Jahresende verbaut werden muss, sagte Kirsten. Ähnlich kompliziert sei die Lage im Hort Lauenstein, der ebenfalls saniert werden soll. Auch hier habe Altenberg Probleme, Firmen zu finden, die zu den von den Ingenieurbüros geschätzten Baupreisen arbeiten wollen, sagte Kirsten. Auch hier wirken die Bauverzögerungen. Der Hort wird wohl länger als geplant in der Grundschule bleiben müssen.

In Altenberg sah man nur einen Ausweg, um die Situation zu entschärfen. Mehrere Leistungen – insgesamt fünf Lose – wurden erneut ausgeschrieben. Um keine weitere Zeit zu verlieren, beauftragte der Stadtrat Kirsten, die Zuschläge zeitnah zu vergeben. Das werde voraussichtlich Mitte Juli geschehen. Über die Entscheidungen wird der Stadtrat im Nachgang informiert. Kirsten erklärte den Räten, dass die sich keine Sorgen machen müssten. Die Verwaltung werde sich an die Regeln halten und auch die Kosten im Blick haben. Eine gute Nachricht hatte Kirsten dann aber doch noch. Die Sanierung der Jungentoiletten konnte wie geplant abgeschlossen werden. Nach der Fertigstellung habe er höchstselbst die erste Rolle Klopapier eingelegt.

