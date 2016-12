Baustopp an alter Fabrik Der Eigentümer wollte das Gebäude ohne Genehmigung zu einem Wohnhaus umbauen. Nun gibt es viele offene Fragen.

An der Hainsberger Straße wurden einst Möbel hergestellt, jetzt sollen in der ehemaligen Fabrik Wohnungen entstehen. Dafür gibt es einen Bauantrag, aber keine Genehmigung. Gebaut wurde trotzdem – zum Ärger der Behörden. © Andreas Weihs

Das Gerüst steht, aber kein Bauarbeiter ist zu sehen. „Hier ruht alles seit ein paar Tagen“, erzählt einer, der mit Blick auf die Baustelle wohnt. Lediglich an den Außenanlagen sei am Wochenanfang gearbeitet worden. Die Baustelle liegt an der Hainsberger Straße in Rabenau und sorgt in der Umgebung für Gesprächsstoff. Auch in der Sitzung des Rabenauer Stadtrates kam das Thema neulich auf. Es geht um eine fehlende Baugenehmigung, um Baustopps, die teilweise ignoriert wurden, und um Ordnungsstrafen. Dabei ist die Idee eigentlich eine gute. Die ehemalige Stuhlfabrik der Firma März & Bischoff soll zu einem Wohnhaus umgebaut werden. Jahrelang wurde die Fabrik lediglich als Lagerfläche eines Futtermittelhandels genutzt. Einen kleinen Teil hatte der Motorradverein Hard Raven als Domizil gemietet. Der Eigentümer verkaufte das riesige Gebäude schließlich an einen Freitaler türkischer Herkunft, der aus der Baubranche stammt. Die Motorradfahrer sind inzwischen ausgezogen, auch der eingemietete Opel-Club ist längst weg.

Stattdessen wurde im Landratsamt ein Antrag auf Umwidmung und Baugenehmigung abgegeben. Wann genau, von wem und mit welchem Inhalt, dazu kann die Behörde mit Hinweis auf den Datenschutz nichts sagen. Aus der Stadtverwaltung Rabenau ist etwas mehr zu erfahren. Dem Technischen Ausschuss hatte der Bauantrag im Verlaufe des Jahres vorgelegen. Darin ging es um elf Wohnungen. „Wir befürworten die Initiative“, sagt Bürgermeister Thomas Paul (CDU). Lediglich habe man Auflagen zum Brandschutz erteilt. Paul: „Darin ging es um einen zweiten Rettungsweg und die Löschwasserversorgung.“

Doch eine Baugenehmigung hat das Landratsamt bis jetzt noch nicht erteilt. „Der Bauherr hat fehlende Unterlagen nicht nachgereicht“, teilt Sprecherin Karin Kerber als Begründung mit. Geschehen ist an der Fabrik dennoch etliches – und das in großem Stil. So wurde die oberste Etage komplett neu gemauert, die Außenwände verstärkt, das Dach neu aufgesetzt. Auch Zwischendecken sind wohl betoniert worden, heißt es aus dem Rabenauer Rathaus.

Welche Firma baut ohne Genehmigung?, fragen sich angesichts des Baufortschritts an der Hainsberger Straße nicht nur Insider und Anwohner. Der Bauherr war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Im Landratsamt will man dazu nichts sagen und verweist auf ein laufendes Verfahren. Nur soviel ist hinter vorgehaltener Hand zu hören: Man sei entsetzt, was in Rabenau ablaufe. Ein Baustopp wurde verfügt und Zwangsgeld verhängt. Aber der Bauherr hielt sich nicht daran, ließ seine Leute weiterarbeiten. Bis am vergangenen Donnerstag abermals die Beamten zu einer Kontrolle vor Ort auftauchten. Die alte Stuhlfabrik steht jetzt im Fokus der Behörden – bald einziehen wird wohl dort niemand.

zur Startseite