Baustellenlärm vertreibt die Gäste In Königstein wird gebaut. Lärm und Dreck kommen auch in Gohrisch an. Ein Riesenproblem für die Gastronomen.

Wo gebaut wird, da fällt Schutt an. Der muss dann abtransportiert werden. Das ist auch Andreas Levin, der mit seiner Frau das Parkhotel Margaretenhof in Gohrisch betreibt, klar. Dennoch sind die Lkws, die derzeit täglich auf der Pfaffendorfer Straße durch Gohrisch fahren, ein Problem für sie.

Denn ihre Gäste fühlen sich durch den Lärm der Laster gestört. Mehrmals täglich fahren sie am Hotel vorbei. Sie kommen von der Baustelle in Pfaffendorf in Königstein. Dort werden derzeit auf der Straße zwischen Stallhübel und dem Alten Schulweg die Schäden des Hochwassers 2013 beseitigt. Es werden Stützmauern, Durchlässe und die Oberflächenwasserableitung erneuert, teilt Martina Aurisch, Amtsleiterin der Abteilung Straßenbau und Verkehr im Landratsamt, mit. Zum Schluss wird die Fahrbahnbefestigung erneuert. Da auch der Platz am Frosch in Königstein gebaut wird, können die Lkws den Schutt nicht den Pfaffenberg hinunter fahren, sondern müssen durch Gohrisch. „Ich werbe mit meinem ruhigen Biergarten“, sagt Andreas Levin. „Aber dort kann man derzeit einfach nicht sitzen, weil es viel zu laut ist.“ Da die Pfaffendorfer Straße in Königstein derzeit wegen Bauarbeiten voll gesperrt ist, kommen sowieso schon weniger Touristen nach Gohrisch. „Mittags ist es hier wie ausgestorben“, sagt der Gastwirt.

Auch bei Familie Schräger, den Betreibern des Gasthauses „Zur Mühle“, beschweren sich die Gäste wegen der Läutstärke. Ihre Terrasse liegt direkt an der Pfaffendorfer Straße. Und auch sie spüren die Bauarbeiten deutlich. „Für Mai haben wir extrem wenige Gäste“, sagen sie. Für die Gastronomen ist das ein großes Problem. Denn in den Sommermonaten verdienen sie ihr Geld. „Wir leben vom Tourismus“, sagt Andreas Levin vom Margaretenhof.

Er versteht zwar, dass die Straßen und vieles andere nach dem Hochwasser saniert werden müssen, denn auch das sei für die Region wichtig. Doch er fühlt sich von den Verantwortlichen vergessen. Er würde sich wünschen, dass in die Planung solcher Bauarbeiten auch Gastronomen und Hotelbetreiber einbezogen werden. Jetzt bleibt ihnen nur zu hoffen, dass die Straße in Königstein bald fertiggestellt wird und die Gäste ihren Weg ins dann wieder ruhige Gohrisch finden. Etwas müssen sie sich aber noch gedulden. Martina Aurisch teilt mit, dass die Bauarbeiten wahrscheinlich bis Mitte Juli andauern werden. (kk)

