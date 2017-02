Baustellencontainer aufgebrochen Unbekannte sind auf ein Firmengelände in Laucha eingedrungen – und haben verschiedene Elektrogeräte und Werkzeuge gestohlen.

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Donnerstagmittag und Dienstagvormittag sind im Löbauer Ortsteil Laucha auf ein Firmengelände an der Straße Am Steinbruch eingedrungen. Die Täter brachen drei Baucontainer auf und entwendeten aus diesen verschiedene Elektrogeräte sowie Werkzeuge, wie die Polizei berichtet. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 3000 Euro. An den Containern entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo/tc)

