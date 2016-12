Baustellenampel verschwindet

Noch vor Weihnachten soll die Ampelregelung auf der Neudorfstraße in Cunewalde aufgehoben werden. Die Baufirma, die am Cunewalder Wasser und an der Neudorfstraße zwischen Tennisplatz und Birkenweg Hochwasserschäden beseitigt und dabei unter anderem eine Brücke erneuert, wolle in den nächsten Tagen mit den Arbeiten so weit vorankommen, dass die Verkehrseinschränkung zumindest vorübergehend aufgehoben werden kann, informiert Andrea Richter vom Bauamt der Gemeinde. Möglich ist das, sobald an der Straßenböschung Material aufgefüllt und die Böschung damit entlastet ist.

Die Arbeiten im Bereich der Neudorfstraße hatten im Sommer begonnen. Sie kosten insgesamt rund 230 000 Euro. Das Geld kommt von Bund und Land. Eigentlich sollte die Maßnahme im Herbst abgeschlossen sein. Doch auf der Baustelle gab es Verzögerungen, weil die Brücke in Nähe von Brettteich und Tennisplatz aus statischen Gründen umgeplant werden musste. Das Bauwerk sorgte in Cunewalde für einiges Aufsehen. Zum einen wegen der Naturschutz-Forderung, Durchgängigkeit für den Fischotter zu gewährleisten. Zum anderen wegen der großen Baugrube. Abgeschlossen wird die Baumaßnahme an der Neudorfstraße im Frühling 2017. (SZ/ks)

