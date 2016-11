Baustellenampel stoppt Autofahrer In Neusalz und Friedersdorf wird für das schnelle Internet gebaut. Doch nicht alle Bürger bekommen gleich die Turboleitungen.

Netzwerkkabel stecken in einem Serverraum in einem Switch. Grenzenlos surfen und Videos sehen, TV in höchster Auflösung und Musik in höchster Qualität bekommen - nur mit dem schnellen Internet lassen sich solche Wünsche erfüllen. Doch der Netzausbau kostet Geld. © dpa

Eine Baustelle auf der Hauptstraße in Friedersdorf bremst zurzeit Autofahrer aus. In der Nähe der Abzweigung zum Niederen Spreelauf ist die Straße halbseitig gesperrt, der Verkehr wird per Ampel geregelt. Das hängt mit den Bauarbeiten für das schnelle Internet zusammen, wie Bauamtsleiter Matthias Köpp aus dem Neusalza-Spremberger Rathaus jetzt erläuterte. Der Stromanbieter Enso verlegt hier Leitungen und bietet künftig Breitbandinternet an.

Jetzt hat der Stadtrat von Neusalza-Spremberg den Auftrag für den nächsten Bauabschnitt in Sachen Internet vergeben. Ein Baubetrieb aus dem Ort erhält den Auftrag für den Abschnitt Bergstraße - Mühlgraben und bis zum Infozentrum. Die Tiefbauarbeiten hierfür sind mit knapp 41 000 Euro veranschlagt. Die Firma verlegt Leerrohre, in die die Enso dann ihre Leitungen einzieht.

Die Arbeiten in diesem Abschnitt sollen demnächst beginnen. Auch in Neusalza-Spremberg selbst läuft der Ausbau fürs schnelle Internet. Über das Angebot der Enso kann aber vorerst nur der Innenstadtbereich versorgt werden. Außenbereiche wie zum Beispiel der Sonneberg bekommen noch kein schnelles Internet, so Bürgermeister Matthias Lehmann (CDU). Hier will die Stadt Neusalza-Spremberg nächstes Jahr selbst ausbauen – sie hofft auf Fördermittel dafür.

