Baustellenampel sorgt für Frust Früher war Niederfrauendorf ein Durchgangsort. Nun müssen viele hier halten – und das ändert sich nicht so schnell.

Seit Monaten regelt eine Ampel den Verkehr in Niederfrauendorf. Nicht alle finden das gut. Denn zu bestimmten Zeiten führt das zu Wartezeiten. © Egbert Kamprath

Glashütte. Frank Göbel ist oft zwischen seinem Heimatort Reinhardtsgrimma, Dipps und Glashütte unterwegs. Und weil Niederfrauendorf genau dazwischenliegt, fährt der Unternehmer oft durch dieses Dorf. Fast immer muss er hier eine Pause einlegen. Das nervt ihn. Denn seit Monaten regelt eine Ampel den Verkehr. „Warum wird die noch gebraucht?“, fragt er sich. Denn der Grund, weshalb sie aufgestellt wurde, existiert nicht mehr, sagt Göbel. Und daran ändere sich voraussichtlich bis zum März nichts, meint Göbel. Damit spielt er auf die Bauarbeiten in Reinhardtsgrimma an. Im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) wird dort seit Mai 2016 die Ortsdurchfahrt erneuert. Weil das zum Großteil unter Vollsperrung geschieht und viele Baufahrzeuge über die vergleichsweise enge Kreuzung in Niederfrauendorf fahren sollten, ließ das Landesamt die Ampel aufbauen. Kurz vor Weihnachten konnten die Straßenbauarbeiter die Arbeiten so weit beenden, dass die Ortsdurchfahrt über die Winterwochen wieder freigegeben werden konnte.

Wie Frank Göbel hofften viele andere, dass die Ampel bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten abgeschaltet wird. Doch das passierte nicht. Nach wie vor regelt die Ampel den Verkehr und sorgt zu bestimmten Zeit dafür, dass sich kleinere Warteschlangen bilden. Daran wird sich nichts ändern. Das Landratsamt habe die Abschaltung der Ampel nicht angeordnet, sagt Lasuv-Sprecherin Isabell Siebert. Deshalb bleibt die Ampel weiter in Betrieb. „Allerdings aus guten Gründen, denn auch ohne das erhöhte Verkehrsaufkommen durch die Baustelle in Reinhardtsgrimma ist die Kreuzung in Niederfrauendorf schwer einzusehen und nach Auskunft der Polizei auch als unfallauffällig unter Beobachtung“, erklärt Frau Siebert. Das Landratsamt bestätigt das. Nach dessen Einschätzung sei die Kreuzung eine „Unfallhäufungsstelle.“ Darüber hinaus hat die Verkehrsunfallkommission des Landkreises das Landesamt gebeten, die Kreuzung zu untersuchen, um Vorschläge zu machen, wie diese verkehrstechnisch sicherer gemacht werden könne. Dazu soll das Landesamt mehrere Varianten vorlegen, sagt Martina Aurisch, Leiterin des Amtes für Straßenbau und Verkehr. Sie geht davon aus, dass eine der Varianten eine „fundierte alternative“ Lösung ergebe. Erst wenn die Untersuchung abgeschlossen ist und Ergebnisse vorliegen, könne über eine andere Verkehrsregelung entschieden werden, sagt die Amtsleiterin.

Frank Göbel zeigt sich überrascht: „Ich dachte, die Ampel sei nur wegen der Baustelle in Reinhardtsgrimma aufgestellt worden.“ Dass nun für eine verkehrssichere Lösung gesucht werde, findet er gut. „In letzter Zeit gab es dort einige Unfälle“, sagt er. Inzwischen hat er seinen Frieden mit der Ampel geschlossen – zumindest ein bisschen. „Wenn ich von Reinhardtsgrimma nach Dipps will, fahre ich inzwischen nicht mehr über Niederfrauendorf, sondern über Hirschbach.“ Streckenmäßig nehme sich das nichts.

Andere wie Ortsvorsteher Klaus Köhler können die Argumente des Landratsamtes nicht nachvollziehen. „Die Ampel ist der größte Unfug, den es je gegeben hat“, sagt der Oberfrauendorfer. Er plädiert dafür, die Ampel abzubauen. Sie sorge nur für Staus und dass die Autos bis zu vier Minuten warten. „Kaum einer stellt den Motor ab,“ sagt Köhler. Deshalb tuckern die Autos weiter und verpesten die Umwelt. „Viele Anwohner ärgern sich darüber“, weiß der Ortschef. „Doch alles Aufbegehren habe nichts genützt“, sagt Köhler.

