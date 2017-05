Baustellenampel bremst Verkehr Auf der Bundesstraße in Bad Schandau wird es eng. Im Juni beginnt die Sanierung der Westrampe an der Elbebrücke.

© Egbert Kamprath

Im Juni beginnt die lange geplante Sanierung der Westrampe an der Elbebrücke in Bad Schandau. Über diese Abfahrt von der Bundesstraße B 172 gelangt man zum Bahnhof und weiter Richtung Krippen und Reinhardtsdorf-Schöna. Die größtenteils gepflasterte Fahrbahn befindet sich in desolatem Zustand. Die an Schlaglöchern reiche Straße muss auch von den Linienbussen befahren werden. Die Baukosten betragen rund 300 000 Euro, sie werden vom Bund finanziert. Auf 400 Metern Länge wird nicht nur die Fahrbahn erneuert, sondern es werden Entwässerungsanlagen instand gesetzt, Borde neu angeordnet und die Randbereiche neu angeglichen.

Für die Baumaßnahme macht sich eine Vollsperrung notwendig, teilt die Behörde mit. Die Sperrung beginnt am Mittwoch, 7. Juni, und dauert voraussichtlich bis Anfang August dieses Jahres. Der Verkehr wird in dieser Zeit über eine Drei-Seiten-Ampel über die Elbbrücke geleitet. So kann der gesamte Verkehr Richtung Bahnhof über die Ostrampe geführt werden. Es muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. (SZ/gk)

