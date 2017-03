Baustellenampel bis Anfang April Autofahrer brauchen auf der Neustädter Straße in Bischofswerda Geduld. Warum wird gerade jetzt gebaut, da auch die Süßmilchstraße gesperrt ist?

Baustelle Neustädter Straße: Seit dieser Woche wird hier gegraben. © Steffen Unger

Wer zwischen Bischofswerdas Innenstadt und dem Stadtteil Süd bzw. dem Oberland unterwegs ist, muss jetzt für die Fahrt ein paar Minuten mehr einplanen. Seit Wochenbeginn ist auf Höhe der ehemaligen Pension „Felsenkeller“ eine Fahrspur gesperrt; der Verkehr wird mittels Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet. Vor allem im Berufsverkehr gibt es Stau. Voraussichtlich drei Wochen bleibt es bei der halbseitigen Sperrung, sagte Enso-Sprecherin Claudia Kuba auf Anfrage.

Der regionale Energierversorger schafft in Zusammenarbeit mit der Info-Kabel GmbH Bischofswerda, der Stadt Bischofswerda und der Gemeinde Burkau die Voraussetzungen fürs schnelle Internet in beiden Kommunen. Momentan konzentrieren sich die Arbeiten auf den Bereich südlich der Eisenbahnlinie in Bischofswerda. Dort werden jetzt Leerrohre verlegt, in die dann die Glasfaserkabel kommen – seit dieser Woche geschieht das auch auf der Neustädter Straße. Gebaut wird zunächst zwischen Eisenbahnbrücke und Bergstraße, sagte die Enso-Sprecherin. Nach drei Wochen rückt die Baustelle dann weiter in Richtung Innenstadt.

Einzige Alternative für Autofahrer, die Baustellenampel zu umgehen, ist die Ortsumfahrung. Denn auch die Süßmilchstraße, die parallel zur Neustädter Straße verläuft, ist gesperrt wegen des Baus des verlängerten Drebnitzer Weges. Im Zusammenhang mit dieser Baustelle wird in diesem Jahr auch noch die Neustädter Straße komplett gesperrt. Doch solange könne man beim Ausbau des Glasfasernetzes nicht warten. „Wir haben einen engen Zeitplan“, sagte Claudia Kuba. Aufgrund des langen Winters mussten die Arbeiten über mehrere Monate ruhen. Im Sommer, hieß es beim ersten Spatenstich im Dezember vergangenen Jahres, soll das Turbo-Internet mit zuverlässigen Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s in ganz Bischofswerda verfügbar sein. In Burkau wird dann im Anschluss gebaut.

Beide Nachbarkommunen haben sich bei diesem Vorhaben zusammengetan, da sie beide Gesellschafter der Infokabel GmbH sind. Deren Netz wird zu großen Teilen genutzt, um das Projekt zu realisieren. Die Stadt Bischofswerda hält zwei Drittel, die Gemeinde Burkau ein Drittel der Geschäftsanteile von Info-Kabel. (SZ)

