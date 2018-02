Baustellenampel auf der Großröhrsdorfer Straße

Pulsnitz. Auf der Großröhrsdorfer Straße in Pulsnitz wird es eng. Hintergrund sind notwendige Bauarbeiten auf der Wittgensteiner Straße. Die Firma DIW wird im Bereich des Torbogens am Herrenhausplatz die Wittgensteiner Straße sperren. Dort sind Kanäle im Abwassernetz falsch eingebunden. Das muss korrigiert werden. Der Bau hat auch Auswirkungen auf die Großröhrsdorfer Straße mit der Einfahrt zur Klinik in der Wittgensteiner Straße, teilt die Stadtverwaltung mit. Wegen der Bauarbeiten wird im Bereich Großröhrsdorfer Straße und Wittgensteiner Straße eine Vier-Seiten-Ampel installiert, um den Verkehr von und zur Klinik gewährleisten zu können.

Die Sperrung ist für den Zeitraum vom 19. bis zum 26. Februar geplant. Vorbereitungsarbeiten beginnen schon in dieser Woche. Verkehrsbehinderungen sind da aber noch keine zu erwarten. Der Parkplatz Herrenhausplatz könne uneingeschränkt genutzt werden, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter. (SZ)

