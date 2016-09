Baustellen stoppen Linienbusse Pendler und Ausflügler müssen neue Fahrpläne beachten. Im Stadtgebiet können Busse nicht alle Haltestellen ansteuern.

© Oberthür

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es im Dippoldiswalder Stadtgebiet zu Veränderungen im Busverkehr. Wie die Regionalverkehr Dresden GmbH informiert (RVD), betrifft das zum einen die Linie 360 Altenberg – Dresden, deren Busse zum Teil in den Abendstunden zusätzlich an den Haltestellen Nikolai-Ostrowski- und Querstraße zum Aussteigen halten, und die Linie 376 von Dipps über Rabenau nach Freital. Das Landratsamt lässt zurzeit den Fahrbahnbelag auf der Rabenauer Straße ab dem Abzweig Nikolai-Ostrowski-Straße bis zur Kreuzung am Heidehof in mehreren Abschnitten erneuern. Am kommenden Wochenende muss deshalb die Kreisstraße K 9011 in einem Teilbereich für den Fahrzeugverkehr von Freitag, 17 Uhr, bis zum 3. Oktober komplett gesperrt werden, um hier den Asphalt über die gesamte Fahrbahnbreite aufbringen zu können. Deshalb verkehren die Buslinien 360 und 376 bei Fahrten zwischen Dippoldiswalde und Malter nicht über die Rabenauer Straße, sondern über die Bundesstraße B 170 nach Oberhäslich und weiter Richtung Heidehof. Wie der RVD weiter mitteilt, können daher die Haltestellen Querstraße, Nikolai-Ostrowski-Straße sowie Am Gymnasium und Hohe Straße in Dippoldiswalde in dem Zeitraum nicht bedient werden.

Auch in Reichstädt kommt es zu einer anderen Verkehrsführung. Nach Angaben des RVD ist die Staatsstraße S 187 im Oberdorf vom 4. Oktober bis 30. November voll gesperrt. Deshalb kann die Linie 362 Dippoldiswalde – Reichstädt an den Bushaltestellen am Wendeplatz und im Oberdorf in Reichstädt nicht halten. Für die Haltestelle im Oberdorf gibt es einen Ersatz an der Hauptstraße.

