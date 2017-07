Baustellen-Banner verdeckt die Postmeilensäule Pirnaer und Touristen ärgern sich über den unfreiwilligen Sichtschutz. Doch eine Lösung ist in Sicht.

Die Postmeilensäule ist zum Teil hinter dem Banner versteckt. © K. Zirnstein

Pirna. Die teilweise verdeckte Postmeilensäule an der Ecke Grohmann-/Jacobäerstraße sorgt für Unmut unter Pirnaern und Touristen. Der Verein „Citymanagement Pirna“ hatte vor kurzem ein großes Banner mit Hinweis auf die Baustellentombola in der Altstadt so unglücklich platziert, dass der historische Zeit- und Entfernungsanzeiger aus Postkutschenzeiten von einigen Seiten nicht mehr richtig zu sehen ist. Ausflügler suchten am vergangenen Wochenende stets nach einem passenden Standpunkt, um die Säule ohne störendes Banner abzulichten. SZ-Leserin Kerstin Zirnstein hatte die unfreiwillige Collage fotografiert und klagt: „Unglücklicher hätte man Werbung nicht aufstellen können.“ Doch Abhilfe ist in Sicht: Nach Auskunft des Rathauses prüfte das Citymanagement neue Standort für das Banner, damit es nicht länger die Säule verdeckt, gleichzeitig aber auch nicht die Passanten und den Anlieferverkehr in der Fußgängerzone stört, jedoch trotzdem sichtbar bleibt. Eine andere Stelle ist inzwischen gefunden, seit Dienstagnachmittag hat man wieder freie Sicht auf die Säule. (SZ/mö)

