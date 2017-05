Baustellen-Ärger ebbt nicht ab Der lang anhaltende Bau schürt unter einigen Anwohnern Frust. Jetzt ruhen die Hoffnungen auf dem Ortschaftsrat.

In Nauwalde protestieren einzelne Anwohner gegen die lange Bauzeit. © Sebastian Schultz

Im Rathaus herrscht Stress. Von der Vorbereitung der 800-Jahr-Feier über den Dreiseithofbau bis zur Rathaus-Sanierung gibt es jede Menge zu tun. Und während diese Aufzählung schon auf einige Projekte verzichtet, unterschlägt sie auch das wohl größte aller schon laufenden Bauvorhaben der Kommune: den Straßenbau in Nauwalde.

Der läuft seit Frühjahr 2016 und sorgt bei einigen Anwohnern schon lange für Frust. Unter anderem wendet sich Andrea Missbach an die SZ und berichtet von „großen persönlichen Einschränkungen“, die viele Einwohner beträfen. Sie zählt auf: „Ältere Leute sind ans Haus gefesselt, Besuch ist genervt, Taxis holen ungern ab, unsere Autos leiden stark unter diesen Straßenverhältnissen, der Spritverbrauch liegt durch tägliche Umwege höher, die Einkäufe sind ans Haus zu schleppen, Zufahrten für Post, Müll, Reparaturfirmen, Ölfahrzeuge nur mit Einschränkungen“.

Unverständnis über Weigerung

Kritik übt die Nauwalderin nicht an den Bauarbeitern. Die „erledigen ihre Arbeit, sind auch bestrebt, Lösungen zu finden, wenn es hakt“. Dafür aber an Stadtchef Jochen Reinicke (parteilos). Er mache es sich zu einfach, meint die Anwohnerin in ihrem Brief an die SZ-Redaktion.

Unter anderem hatte sich der Bürgermeister zuletzt mehrmals dagegen ausgesprochen, eine öffentliche Informationsveranstaltung zu dem Bauvorhaben einzuberufen. Er halte das nicht für den richtigen Weg, um Probleme zu lösen, machte Reinicke deutlich. Viele Probleme hängen nach seiner Ansicht an den jeweils betroffenen Grundstücken – und müssten auch mit den jeweiligen Eigentümern geregelt werden. Etwa, wenn es um Höhen der Einfahrten oder das Einleiten von Regenwasser ins öffentliche Kanalnetz geht.

Vorbehalte gegen eine große Versammlung gibt es dem Vernehmen nach auch, weil viele Nauwalder zwar über die lange Bauzeit schimpfen, der Ärger sich aber insgesamt dann doch in Grenzen hält.

Die ehemalige Bürgermeisterin der Altgemeinde Nauwalde und heutige Ortsvorsteherin Barbara Hoffmann (Linke) sagt, sie höre bei Besuchen in Nauwalde zwar durchaus Klagen, warum alles so lange dauere. Unter den Betroffenen gibt es laut Hoffmann aber eine Haltung nach dem Motto: „Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden.“ Auch in die Bürgersprechstunde des regelmäßig tagenden Ortschaftsrates seien bisher keine Kritiker gekommen, sagt sie.

Für den nächsten Nauwalder Ortschaftsrat am Dienstagabend hat sich laut Barbara Hoffmann Bürgermeister Jochen Reinicke angekündigt, gemeinsam mit Bau-Sachgebietsleiter Bastian Reichardt. Beide wollen den Ortschaftsräten dann den weiteren Bauablauf erklären. Ortsvorsteherin Barbara Hoffmann verweist darauf, dass die Veranstaltung wie immer öffentlich sei und allen Bürgern offen stehe. Im Grunde gibt es sie also doch, die öffentliche Veranstaltung zum Bau.

Der Nauwalder Ortschaftsrat tagt am Dienstag, 16. Mai, im Dorfgemeinschaftshaus Nauwalde. Das Treffen beginnt um 19 Uhr.

