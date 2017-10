Baustelle Zwergenland Seit Anfang Juli läuft der Umbau in der Kita. Die Gemeinde investiert in die Zukunft des Ortes. Bei laufendem Betrieb.

Wo Patrick, Moritz und Ron (v.l.) jetzt noch fröhlich nach der Schule spielen bevor es zur Hausaufgabenstunde geht, werden bald die ganz Kleinen aus der Kinderkrippe schlafen und spielen. Die Krippe wird fast komplett ausgelagert aus der bisherigen Unterkunft ein paar Hundert Meter weiter. Leider passen aber schon jetzt nicht alle ins neue Haus. Der Hort zieht anschließend in die frisch sanierten Kellerräume.

Der neue Sanitärraum für die Kindergartenkinder gleich im Eingangsbereich nimmt langsam Gestalt an. Hier gab es die größten Mehrausgaben.

Steinas Bürgermeister Achim Garten schaut regelmäßig auf der Baustelle vorbei. Der neue Hausaufgabenraum im Kellergeschoss ist derweil fast fertig.

Pssst! Die Kinder schlafen noch. Es ist Mittagsstunde in der Kita Zwergenland in Steina. Auf den kleinen Matratzen kann man unter bunten Zudecken verwuschelte Haare erkennen. Türe leise schließen, flüstern! Dass im künftigen neuen Bad der Kindergartenkinder gerade ein Bauarbeiter hämmert und bohrt, fällt trotzdem nicht auf. Erstens liegen ein paar Türen dazwischen. Zweitens geht das mit dem Bau hier schon seit drei Monaten so. Irgendwie hat man sich daran gewöhnt.

Dass man die Steinaer Kita bei laufendem Betrieb umbaut, ging einfach nicht anders. „Wir haben es vorher alle gewusst und arrangieren uns so gut es geht. Nur etwas schneller wollten wir ursprünglich fertig werden“, gibt Bürgermeister Achim Garten zu. Das wiederum liegt aber an den vielbeschäftigten Firmen, die einfach nicht wissen, wo sie als Erstes anfangen sollen. Die Auftragslage im Baugewerbe ist spitzenmäßig – vor allem über den Sommer. „Und da arbeiten wir schon mit ausschließlich regionalen Firmen zusammen. Die können wir bitten, doch mal paar Tage früher als geplant, zu kommen!“ Mittlerweile ist man allerdings trotzdem etwas im Verzug. Bange machen gilt aber nicht.

Großer Hausaufgabenraum ist entstanden

Im Kellergeschoss ist man schon am weitesten. Wo früher der Jugendklub seine Feten feierte, gibt es bereits seit Jahren ein Werkzimmer. Auch dieses bekam nun einen Rundumschlag und ein größerer Hausaufgabenraum für den Hort entstand. Ein extra WC-Bereich lässt keine Wünsche offen. Und auch die Garderobe kann man schon erahnen. „Sämtliche Möbel sind bestellt, wir warten nur noch darauf, dann kann alles eingerichtet werden und der Hort mit seinen aktuell 58 Kindern umziehen.“ Dafür wird dann anschließend ein Teil des Erdgeschosses frei. Hier sollen möglichst Ende des Jahres schon die Krippenkinder einziehen. „Wir hoffen, dass das zu schaffen ist“, so der Bürgermeister. Ganze 26 Krippenkinder gibt es aktuell. Damit liegt die Auslastung der Plätze bereits jetzt bei 100 Prozent. Die Krippe wird allerdings nur fast komplett ausgelagert aus der bisherigen Unterkunft. Leider passen schon jetzt nicht alle ins neue Haus. „Wir wissen, dass wir für die Zukunft weiter planen müssen. Aber hier in diesem Gebäude war wirklich nicht mehr machbar“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Man stieß an seine Kapazitäten. Die Sanierung der Kita läuft übrigens energetisch, sprich alte Elektroheizungen verschwanden. Auch Dach- sowie Deckenbereiche erhielten eine neue Dämmung. 150 000 Euro kostet der Umbau. Ein Großteil floss aus Fördermitteltöpfen – unter anderem für die energetische Umnutzung.

Aber nicht nur Hort und Krippe profitieren von den Bauarbeiten. Auch die Kindergartenkinder bekommen wie schon gesagt einen großen, modernen WC-Bereich. Hier hängen bereits die neuen kleinen Toiletten-Becken an der Wand. Die Elektriker legen gerade letzte Hand an. „Das WC hat unsere größte Aufmerksamkeit gekostet. Hier sind auch ziemlich hohe Zusatzkosten entstanden, da sich einige Mängel erst im Nachgang herausstellten. Allein die Zimmerdecke war aus vier verschiedenen Systemen gefertigt. Das WC ist etwa 30 Prozent teurer geworden, als veranschlagt“, sagt Achim Garten. Da die geplanten Ausgaben sich letztendlich insgesamt aber günstiger gestalteten, als angenommen, war genügend Puffer vorhanden. „Wir legen also nichts weiter oben drauf“, so Achim Garten. Und das ist gut so.

Die finanziell seit Jahren angeschlagene Gemeinde muss oft Prioritäten setzen. Am Nachwuchs der Gemeinde möchte man allerdings nicht sparen. „Wir haben viele Nachfragen von jungen Familien, die gern herziehen würden. Die dürfen wir uns nicht gleich verprellen, indem es in der Infra-Struktur Defizite gibt!“

