Baustelle Zwergenland Der Garten der Kindertagesstätte wird komplett neu gestaltet. Das lässt sich die Gemeinde Schmölln-Putzkau was kosten.

Geschützt durch einen Bauzaun können Lucas und Eny aus der Schäfchengruppe auch jetzt im Garten der Putzkauer Kindertagesstätte spielen. © Steffen Unger

Lucas, Eny und die anderen Knirpse aus der Putzkauer Tagesstätte „Zwergenland“ haben jetzt einen spannenden Tag vor sich, wenn sie von ihren Eltern oder Großeltern am Morgen gebracht werden. Denn sie haben die Bagger nicht mehr nur im Sandkasten, sondern „richtige“ Bauleute mit großer Technik unmittelbar vor ihrer Nase. Für die kleinen ein Erlebnis. Sie schauen den Bauleuten, geschützt durch einen Bauzaun, vom Garten aus bei der Arbeit zu. Oder sie verfolgen vom Fenster aus, was sich im Garten tut, sagt Kathrin Tietze, die stellvertretende Kita-Leiterin.

Seit einer Woche wird im Garten der Awo-Kindertagesstätte gebaut. Dabei werden die Außenanlagen komplett neu gestaltet und neue Spielgeräte gekauft. Es entstehen unter anderem neue Wege, neue Sitzgruppen und Schattenplätze. In zwei Monaten sollen die Arbeiten im Wesentlichen abgeschlossen sein, stellt Ute Stiller, Bauamtsleiterin der Gemeinde Schmölln-Putzkau, in Aussicht. Die Gemeinde investiert 150 000 Euro, ausschließlich Eigenmittel. Der Auftrag ging an das Bauunternehmen Machel aus Bretnig-Hauswalde.

Hoffnung auf Fördergelder

Welche Spielgeräte gekauft werden, ist laut Bauamtsleiterin noch nicht endgültig entschieden. Hier gebe es noch Abstimmungen, sagt sie. Die Kinder selbst haben natürlich ihre Vorstellungen. Kletterburg, Matschstrecke und eine Schaukel für den Krippenbereich stehen ganz oben auf ihrer Wunschliste.

Verschiedene Holzelemente, darunter Pilze, an die die Kinder ihre Sachen und Taschen hängen können, die es bisher gab, werden auch im neuen Garten ihren Platz finden. Eltern bauten die Geräte vor Beginn der Tiefbauarbeiten ab, sagt Kathrin Tietze.

Die Außenanlagen des Putzkauer Zwergenlandes sind zweigeteilt: Es gibt einen Garten für Krippen- und einen weiteren für Kindergartenkinder. Momentan steht für alle gemeinsam nur eine Teilfläche zur Verfügung. Es geht mitunter eng zu, aber Bauleute und Erzieherinnen arrangieren sich, machen das Beste aus der Lage.

Nach den Plänen der Gemeinde soll möglicherweise schon im nächsten Jahr weiter an der Kita gebaut werden. Dann soll ein Anbau entstehen, weil zusätzliche Betreuungsplätze gebraucht werden. Die Gemeinde hofft hier auf Fördergelder. Wegen dieser geplanten Großinvestition habe man darauf verzichtet, für die Neugestaltung der Außenanlagen einen Förderantrag zu stellen, begründet die Bauamtsleiterin, warum die Gemeinde jetzt nur mit Eigenmitteln baut. (SZ/ir)

