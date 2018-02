Baustelle vorerst stillgelegt An der August-Bebel-Straße hat die Baufirma die Arbeit eingestellt. Das ist aber nur vorübergehend.

Die Baustelle an der August-Bebel-Straße ruht vorerst. © Frank Korn

Hartha. Die Kanalarbeiten an der August-Bebel-Straße in Hartha sind vorerst zum Erliegen gekommen. Die Baugrube ist teilweise zugeschüttet, die Gerätschaften sind abgezogen worden.

Grund sind die kalten Temperaturen. „Der Wetterbericht sagt knackigen Frost voraus, deshalb ist es vorerst nicht möglich, dass an dem Kanal gearbeitet wird. Eventuell geht es in anderthalb Wochen weiter“, sagte Christian Bernstein von der Firma Reif Baugesellschaft, die den Auftrag übernommen hat.

Da die August-Bebel-Straße aber weiter gesperrt bleibt und demzufolge auch die Müllfahrzeuge nicht durchfahren können, gibt es eine Regelung, dass die Mülltonnen von der Baufirma an zugängliche Stellen gebracht werden. „Unser Polier wird an den entsprechenden Tagen oder jeweils am Abend zuvor zur Baustelle kommen und die Tonnen transportieren“, verspricht Christian Bernstein.

In der August-Bebel-Straße wird im Abschnitt zwischen der Sonnenstraße und der Pestalozzistraße der Mischwasserkanal verlegt, um das Abwasser und das Bachwasser zu trennen. Ist der Kanal fertig und sind die Hausanschlüsse verlegt, kann mit der Sanierung der Verrohrung des Flemmingener Baches, begonnen werden. (DA/fk)

zur Startseite