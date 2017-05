Baustelle vor Rathaus Döhlen ab Juni Weil die Leitungen erneuert werden müssen, kommt es nächsten Monat zu Verkehrsbehinderungen in Freital.

Weil die Leitungen erneuert werden müssen, kommt es nächsten Monat zu Verkehrsbehinderungen am Rathaus Döhlen. © Andreas Weihs

Freital. Der Knotenpunkt Lutherstraße/ Hüttenstraße am Rathaus Döhlen wird ab 19. Juni zur Baustelle. Das wurde am Mittwoch im Technischen Ausschuss des Stadtrates bekannt gegeben. Bis zum 23. September ist die Rechtsabbiegespur in die Lutherstraße wegen der Bauarbeiten gesperrt. Wer in die Lutherstraße abbiegen will, kann aber einfach die Geradeausspur nutzen. Der Fußweg vor dem Rathaus Döhlen wird gesperrt.

Fußgänger müssen die andere Straßenseite benutzen. Die Sperrungen sind nötig, weil der Abwasserkanal unter dem Knotenpunkt ausgetauscht werden muss. Die Leitungen haben teilweise eine unterschiedliche Stärke und führen zum Teil leicht bergauf. Bei starkem Regen staut sich deshalb das Wasser an und drückt die Gullydeckel nach oben. Die Bauarbeiten kosten rund 300 000 Euro und werden von der Freitaler Firma Arndt Brühl ausgeführt. Die Hälfte der Kosten wird aus Fördermitteln bezahlt. Die Stadträte haben der Vergabe an die Baufirma zugestimmt. (SZ)

zur Startseite