Baustelle verdrängt Stadtfest

Das Dresdner Stadtfest muss in diesem Jahr Baumaschinen und Containern weichen. Zumindest in Teilen. Weil im Frühjahr die Sanierungsarbeiten an der Augustusbrücke beginnen, kann im Sommer nicht mehr am Neustädter Königsufer und auf der Elbquerung selbst gefeiert werden. Und wie sich nun herausstellt, werden wegen der Baustelle auch weite Teile des Schloßplatzes und des Theaterplatzes aus dem Festgelände herausfallen. Gesperrt wird außerdem das Terrassenufer unterhalb der Augustusbrücke.

Insgesamt geht es um fast 14 000 Quadratmeter weniger – etwa so groß wie zwei Fußballfelder, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Das wird auch die Hauptbühne vor der Semperoper betreffen, sagt Stadtfest-Organisator Frank Schröder. Diese hat bislang auf der nördlichen Seite des Theaterplatzes gestanden, zur Elbe hin. Einen komplett neuen Platz will sich der Veranstalter aber nicht suchen. „Die Bühne wird in Richtung Zwinger ziehen“, so Schröder. Ganz so einfach wird es für die Fahrgeschäfte und Händler, die sich bisher am Neustädter Elbufer und auf der Hauptstraße verteilt haben, nicht werden. Sie werden in Richtung Landtag bis hin zum Volksfestgelände an der Pieschener Allee einen Platz bekommen. Notfalls kann das Festgelände auch noch in Richtung Prager Straße verlängert werden. Als Ausgleich für die wegfallenden Flächen stehen laut Stadtverwaltung etwa 6 000 Quadratmeter zur Verfügung. Die Verbindung zwischen Neumarkt und Theaterplatz über den Fürstenzug soll über die Chiaverigasse hinter der Hofkirche erhalten bleiben.

Mit dem Provisorium müssen die Dresdner insgesamt drei Jahre auskommen. So lange wird die Sanierung der Augustusbrücke voraussichtlich dauern. Das Fest in dieser Zeit trotzdem auch in der Neustadt zu feiern, hatte die Stadtverwaltung aus Sicherheitsgründen abgelehnt. Denn Tausende Besucher müssten über die Marien- und Carolabrücke oder den schmalen Fußwegstreifen, der auf der Augustusbrücke erhalten bleibt, umgeleitet werden.

Mit seinen rund 500 000 Besuchern ist das jährliche Stadtfest, das seit 2014 den Namen „Canaletto“ trägt, die größte Veranstaltung Dresdens. In diesem Jahr findet es vom 18. bis zum 20. August statt. Der Vertrag mit den bisherigen Organisatoren um Frank Schröder ist erst vor wenigen Monaten erneuert worden. Sie dürfen bis mindestens 2019 weitermachen.

