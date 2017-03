Baustelle Theaterplatz Ein Pflasterstein nach dem anderen wird derzeit entfernt. Doch die Unikate kehren zurück.

Die jetzt entfernten Steine werden behutsam „geborgen“. © Claudia Hübschmann

Lärm, Arbeiter mit Schaufeln oder Presslufthammer in der Hand und Baumaschinen prägen seit Anfang der Woche das Bild am Theaterplatz. Die Strabag AG entfernt gerade Hunderte Pflastersteine, denn darunter müssen für die Neugestaltung des Innenstadtplatzes Handgriffe an Wasserrohren, Elektro- und Glasfaserkabeln ausgeführt werden. Die historischen Pflastersteine werden aber nicht etwa teuer ersetzt, sondern kommen am Ende der Bauarbeiten wieder an Ort und Stelle, werden solange zwischengelagert. Bis Ende des Jahres folgen mehrere Bauabschnitte. Dabei bleibt kaum ein Stein auf dem anderen, anschließend soll der Theaterplatz einheitlich gepflastert sein.

Ziel ist es außerdem, an der Leipziger Straße rechts neben dem Theater eine kleine Allee von Bäumen anzupflanzen. Bis es soweit ist, müssen Anwohner und Besucher von Restaurants oder Geschäften Einschränkungen in Kauf nehmen. Insgesamt kostet der Bau am Theaterplatz etwa 1,5 Millionen Euro. Dabei werden auch bisher noch nicht erledigte Hochwasserschäden beseitigt.

zur Startseite