Baustelle statt Biergarten Der Straßenbau in der Struvestraße in Görlitz liegt schon wieder hinter dem Plan zurück. Für Hotelier Roland Marth ein Unding.

Die Baustelle in der Struvestraße ist vor dem „Gastmahl des Meeres“ angekommen und nähert sich auch dem benachbarten Hotel „Am Goldenen Strauß“. © pawel sosnowski/80studio.net

Alles anders beim Hotel und Restaurant „Am Goldenen Strauß“ am Marienplatz/Ecke Struvestraße: Der frühere Restaurantpächter Philipp Scholz ist weg, der Biergarten geschlossen. Doch nur ein Thema regt Hotelier Roland Marth derzeit so richtig auf: Die Baustelle in der Struvestraße, wo die Stadtwerke Trinkwasser- und Gasleitungen wechseln. „Das nervt nicht nur, sondern es ist auch sehr geschäftsschädigend“, sagt der Hotel-Inhaber.

Dafür, dass die Leitungen erneuert werden müssen, habe er ja volles Verständnis. Aber nicht für das Wie. Morgens werden seine Hotelgäste schon um 6.45 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Doch trotz des frühen Starts am Morgen dauern die Arbeiten bereits seit zehn Monaten an. „Und jetzt, in unserer absoluten Hauptsaison, rückt die Baustelle ganz gemächlich immer näher an unser Haus“, sagt Marth. Von Mai bis Ende Oktober kommt der Großteil unserer jährlich etwa 12 000 Gäste“, erklärt er. Da würde er sich etwas mehr Verständnis und Tempo seitens der Stadtwerke wünschen.

Erste Freigabe am 28. Juli

In der Tat liegt die Baustelle schon zum zweiten Mal hinter dem Zeitplan zurück. Zuletzt hieß es, dass der Abschnitt zwischen City-Center und Bismarckstraße zum 1. Juli freigegeben werden soll. Allerdings haben die Arbeiter erst diesen Mittwoch die Pflasterung abgeschlossen. Nun hat die vorgeschriebene vierwöchige Pflasterruhe begonnen. „Der Abschnitt kann nach aktuellem Stand voraussichtlich zum 28. Juli freigegeben werden“, sagt Stadtwerke-Sprecherin Belinda Brüchner. Ursache für die erneute Verzögerung sei der ungeplante Fund eines alten Steindeckerkanals, also eines Regenwasserkanals. „Deshalb mussten auch die Hausanschlüsse komplett erneuert werden“, so Brüchner.

Diese Woche hat nun der zweite Bauabschnitt vom City-Center bis zum Marienplatz begonnen. „Wir haben an der Kreuzung vor dem City-Center Trinkwasser- und Erdgasleitungen erneuert sowie Internet-Kabel verlegt“, sagt Belinda Brüchner. Das Gleiche passiert in den nächsten Wochen bis zum Marienplatz. Danach wird die Pflasterdecke auf dem gesamten zweiten Bauabschnitt erneuert. Querende alte Steindeckerkanäle, die ausgewechselt werden müssen, haben für eine Trassenänderung gesorgt. Deshalb muss die Straßendecke komplett erneuert werden. Das war ursprünglich nicht geplant. Die Gesamtarbeiten inklusive vierwöchiger Pflasterruhe seien nach aktuellem Stand bis voraussichtlich Ende September geplant.

Marth ist darüber wenig erfreut. Seinen Biergarten auf dem Marienplatz hat er für diese Saison jedenfalls komplett abgeschrieben: „Durch die Baustelle ist der Biergarten sehr unattraktiv.“ Finanziell sei er aber ohnehin nie besonders lukrativ gewesen: „Solange wir ihn selbst betrieben haben, hat er zumindest eine schwarze Null gebracht“, so Marth. Das Hauptanliegen sei allerdings nicht das Geld gewesen, sondern den Marienplatz attraktiver zu gestalten.

Pächter blieb nur 18 Monate

Zwischen April 2015 und September 2016 hatte er Restaurant und Biergarten an Philipp Scholz verpachtet. Warum der Gastronom nicht länger blieb, will Marth nicht sagen: „Ich möchte keine schmutzige Wäsche waschen.“ Scholz hingegen erklärt, er habe von sich aus gekündigt, nicht umgekehrt. Mit dem Hotelier selbst habe er keine Probleme gehabt, wohl aber mit dessen Personal, das gegen das Restaurant gearbeitet habe: „Die haben die Hotelgäste zum Essen woandershin geschickt.“ Der Biergarten sei im ersten Jahr plus/minus null gelaufen, im zweiten Jahr aber habe er ein Minus gebracht: „Den würde ich an Herrn Marths Stelle jetzt auch nicht weiter betreiben.“ Das Problem auf dem Marienplatz seien aber nicht etwa die Asylbewerber gewesen, sondern diejenigen, die schon immer da waren: Deutsche und Polen, vor allem junge Leute, die kein Verständnis dafür hatten, dass die Bänke zum Lokal gehören und nicht öffentlich sind.

Scholz will in den nächsten Jahren kein Restaurant mehr betreiben. Stattdessen ist er jetzt bei Festen jeglicher Art mit einem Burger-Stand vertreten. Und unter der Woche baut er Baumhäuser und Spielplätze: „Beides macht mir Spaß, und ich bin damit ausgelastet.“ Finanziell funktioniere es deutlich besser als die Arbeit im Restaurant: „Und zwar mit weniger Aufwand.“

Marth betreibt das Restaurant im Goldenen Strauß jetzt selbst. Allerdings ist es keine öffentliche Gaststätte mehr. Stattdessen gibt es nur noch Frühstück für die Hotelgäste und Halbpension für Reisegruppen. Dabei soll es zunächst auch bleiben. „Es gibt in Görlitz so viele Restaurants, dass wir nicht unter Druck stehen, selbst eins anbieten zu müssen.“ Das „Gastmahl des Meeres“ sei auch gleich nebenan. Nur wenn sich ein guter Gastronom finden sollte, von dem er richtig überzeugt ist, will er die Gaststätte erneut verpachten. Momentan aber macht ihm die Baustelle viel mehr zu schaffen als die Restaurantfrage.

zur Startseite