Baustelle startet am Grenzübergang Die Verkehrsinsel in Sebnitz wird zurückgebaut. Die Staatsstraße Richtung Tschechien ist deshalb halbseitig gesperrt.

© Symbolfoto: dpa

Sebnitz. Nachdem bereits zwei angekündigte Termine verstrichen sind, haben diese Woche die Bauarbeiten am Grenzübergang in Sebnitz begonnen. Seit Montag steht dort eine Ampel, der Verkehr wird wechselseitig nach Tschechien und nach Deutschland geführt. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr lässt die Verkehrsinsel am Grenzübergang zurückbauen. Sie ist ein Überbleibsel der früheren Bebauung, als es noch feste Kontrollen an der Landesgrenze zur Tschechischen Republik gab, die bis zum Beitritt Tschechiens in die Europäische Union 2004 EU-Außengrenze war.

Ampel für drei Wochen

Durch das Wegreißen der Verkehrsinsel sollen sich die Verkehrsverhältnisse verbessern. Das Hindernis wird nicht mehr benötigt. Bisher bildet die Insel vor allem aus Richtung Tschechien kommend für Autos eine Schikane, die umständlich umkurvt werden muss. Die Kosten für den Rückbau liegen bei rund 35 000 Euro.

Ursprünglich waren die Bauarbeiten bereits für den 19. September angekündigt. Doch laut dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr hatten Abstimmungen mit den tschechischen Kollegen über die Verkehrseinschränkungen und Beschilderung mehr Zeit in Anspruch genommen als geplant. Als zweiter Termin für den Baubeginn wurde dann der 27. September genannt. Knapp zwei Wochen später geht es nun tatsächlich los. Angedacht ist eine Bauzeit von drei Wochen.

