Baustelle soll Ostern fertig sein Der Breitbandausbau in der Sebnitzer Innenstadt geht dem Ende zu. Rings ums Zentrum geht es aber noch lange weiter.

Im Sebnitzer Zentrum, hier ein Archivbild, sind die Tiefbauer mit den Grabungen für die Breitbandkabel fast fertig. © Dirk Zschiedrich

Die Tiefbauarbeiten für den Breitbandausbau in der Sebnitzer Innenstadt werden noch einige Woche andauern. Nach Aussagen der Enso Netz GmbH handele es sich dabei um Restleistungen, wie die Stadtverwaltung Sebnitz mitteilt. Betroffen ist der Bereich vom Mühlgäßchen über die Schandauer Straße, das Steingäßchen und die Kirchstraße bis zur Pfarrgasse. Die Kabel sollen bis Anfang April unter der Erde sein, danach sind noch Oberflächenarbeiten notwendig. „Ziel ist auf alle Fälle, dass bis Ostern im Innenstadtbereich alles wieder geschlossen ist“, erklärt Stadtsprecherin Kerstin Nicklisch.

Aktuell läuft zudem die Bohrung vom Kreisverkehr am Viadukt bis in das Waldstück an der Pestalozzistraße (SZ berichtete). Dort sind danach noch rund 150 Meter Tiefbau notwendig, um die Lücke bis zur Pestalozzistraße zu schließen. Unmittelbar nach dieser ersten Bahnquerung müssen die Gleise noch ein zweites Mal in Höhe der Bahnbrücke Bahnhofstraße von der Kreuzstraße zum Baudenweg gequert werden. Wann dies passiert, hängt davon ab, wie schnell die Spezialisten mit der anspruchsvollen aktuellen Bohrung durch den Fels vorankommen. (SZ)

