Baustelle Schule Lehrer und Schüler der Heidenauer Förderschule müssen sich noch etwas gedulden. Aber dann ist der neue Physikraum umso schöner.

Warten bis zum 21. November: Dann findet im neuen Fachkabinett der Förderschule der Physikunterricht statt. © Foto: privat

Das wird mal ein Physikzimmer: Als Lehrer und Schüler der Heidenauer Förderschule die Baustelle nach den Herbstferien sahen, erschraken sie. Inzwischen liegen die Arbeiten im Zeitplan, am Dienstag war der Fliesenleger dran. Bis das neue Fachkabinett genutzt werden kann, wird es wohl noch bis zum 21. November dauern. Zunächst war angekündigt worden, dass das Kabinett nach den Herbstferien fertig ist. Die Lehrer entschieden sich trotzdem danach für Projekte außerhalb, was wiederum bei den Eltern für Fragen und Verwirrung sorgte. Aus Sicht der Stadt habe von Anfang an festgestanden, dass die Bauarbeiten bis Ende dieser Woche dauern. Zudem sei die Schulleitung rechtzeitig informiert gewesen, dass die Ausstattung erst bis Ende der 46. Woche, also bis 18. November, erfolgen kann. Das trübt die Freude über das neue Kabinett zwar etwas, dennoch ist es für Lehrer und Schüler eine Errungenschaft, verbessern sich doch die Bedingungen erheblich. (SZ/sab)

