Baustelle ohne Bauarbeiter Trotz mehrerer genannter Termine: Die Krölstraße kann immer noch nicht in beide Richtungen befahren werden. Ein Ende der Situation ist nicht bekannt.

Dauerbaustelle Krölstraße. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Trotz aller Zusicherungen von Seiten der Görlitzer Stadtwerke war die Krölstraße bis Ende vergangener Woche nicht wieder in beiden Richtungen befahrbar. Die Baustelle im oberen Teil sollte eigentlich schon im Oktober fertiggestellt sein. Mit „unerwartetem Mehraufwand“ begründete der Versorger dann die Verzögerungen bis Mitte November. Zugleich räumten die Stadtwerke ein, dass Baufirmen sich nicht rechtzeitig um behördliche Genehmigungen gekümmert hätten. Auch dadurch entstand Verzug.

Doch auch der Ende Oktober genannte Termin der Öffnung der Straße in der Woche vom 14. bis 18. November konnte nicht gehalten werden, weil das städtische Tiefbauamt nach Angaben der Stadtwerke eine höhere Qualität beim Schließen der Fahrbahn verlangt hätte. Daraufhin wollten die Stadtwerke die Baustelle wenigstens bis 25. November beenden. Doch auch das ist nicht der Fall.

Anwohnern bot sich zudem folgendes Bild an der Baustelle in der vergangenen Woche: Am Montag und Dienstag war überhaupt kein Bauarbeiter zu sehen, am Mittwoch wurde die Feuerwehrampel repariert, die durch die Bauarbeiten in Mitleidenschaft gezogen war. Am Donnerstag zog die Firma Schönlein neue Markierungen auf der Straße, am Freitag trafen sich Verantwortliche an der Baustelle – die Absperrungen wurden aber nicht weggeräumt. Weder die Stadt noch die Stadtwerke teilten bislang mit, wie es an der Krölstraße nun weitergeht.

