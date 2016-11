Baustelle Marktplatz Die Bauarbeiten auf dem Sebnitzer Markt dauern noch anderthalb Wochen. Das gilt auch für die Umleitung.

Autos müssen rechts auf den Untermarkt abbiegen. © Dirk Zschiedrich

Die Gräben auf dem Sebnitzer Obermarkt waren pünktlich zur Museumsnacht verschlossen. Seit Anfang der Woche sind nun gegenüber Fußweg und Straße aufgerissen. Im Auftrag der Enso bringen die Bauarbeiter Glasfaserkabel für schnelles Internet in den Boden. Das ist mit Verkehrseinschränkungen verbunden. Der direkte Weg über die Schandauer Straße ist gesperrt. Autofahrer werden stattdessen quer über den Untermarkt umgeleitet. Wer nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte, muss noch einen weiteren Umweg in Kauf nehmen, denn auf der anderen Marktseite dürfen Autos per Beschilderung nur geradeaus in die Lange Straße fahren oder nach rechts abbiegen.

Das wird noch knapp anderthalb Wochen so bleiben. „Die derzeitige Umleitung über den Untermarkt bleibt bis Ende der Bauarbeiten bestehen“, erklärt Stadtsprecherin Kerstin Nicklisch. Voraussichtlich bis zum 22. November sollen die Bauarbeiten um den Markt, auf der Bahnhofstraße und auf der Straße Am Brauhaus andauern. Danach geht es auf der Weberstraße weiter. Dort können die Breitbandkabel allerdings verlegt werden, ohne dass dafür Verkehrseinschränkungen nötig sind, heißt es aus der Stadtverwaltung. Ein weiterer Bauabschnitt befindet sich im Wohngebiet auf dem Knöchel in der Gröschelstraße. Auch dort werde es voraussichtlich keine Verkehrseinschränkungen geben. Danach ist die Baumaßnahme abgeschlossen. Nach Angaben der Enso soll bis Ende des Jahres alles vollständig fertig sein.

Eigenes Breitbandnetz der Enso Netz

Insgesamt lässt die Enso Netz gut sechs Kilometer Glasfaserkabel in der Sebnitzer Innenstadt verlegen, außerdem werden 13 Verteilerkästen aufgestellt. Der Energieversorger baut damit sein eigenes Breitbandnetz in der Stadt auf. Ab Ende März sollen Kunden darüber eine schnelle Internetverbindung mit Downloadraten von bis zu 100 Mbit pro Sekunde nutzen können.

Wer das schnelle Netz haben möchte, muss zur Enso als Anbieter wechseln. Mittlerweile hat das Unternehmen auch die Preisliste veröffentlicht. Der 100-Mbit-Anschluss inklusive Telefonflatrate ins Festnetz kostet 49,95 Euro im Monat; 25 Mbit ohne Telefon sind für 29,95 Euro zu haben, dazwischen gibt es diverse Abstufungen.

Das Glasfasernetz der Enso bleibt vorerst auf den Stadtkern von Sebnitz beschränkt. Ringsum gab es zuletzt 2012/13 mehr Bandbreite. Für die Ortsteile der früheren Gemeinde Kirnitzschtal kündigte Hauptverwaltungsleiter Ronald Kretzsch-

mar für das kommende Jahr weitere Schritte an.

Die Verfügbarkeit an ihrer Adresse können Anwohner jetzt online prüfen.

zur Startseite