Baustelle Lommatzsch

An der Kronstraße ist Schluss. Ein Schild und ein Absperrgitter hindern an der Weiterfahrt. Eingeengt ist auch die Straße an der Kirche. Und es wird nicht besser. Am Markt zeigen Umleitungsschilder den Weg. Die Döbelner ist dicht. Und mit ihr fallen etliche der ohnehin raren Parkplätze weg.

Lommatzsch ist derzeit die Stadt der Baustellen und Umleitungen. „Die Leute nehmen es bis jetzt aber gelassen. Sie sehen ja, dass es vorangeht“, sagt Sylvia Gräfe, in der Stadtverwaltung zuständig für Tief- und Straßenbau sowie Abwasser. Doch warum wird an mehreren Stellen gleichzeitig gebaut. Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP) hat dafür eine Erklärung: „Derzeit werden in der Stadt Gelder aus vier verschiedenen Förderprogrammen verbaut. Diese Gelder müssen nun einmal bis Jahresende verbraucht sein“, sagt sie. Zudem sei man von der Energieversorgung Sachsen Ost (Enso) überrascht worden mit ihrer Ankündigung, in verschiedenen Straßen Kabel für den Breitbandausbau zu verlegen. Bei dieser Gelegenheit werden teilweise auch Gas- und Elektroleitungen neu verlegt, wenn die Straße schon mal aufgerissen ist.

So ist das auch in der Kornstraße. Damit die Anwohner dennoch an ihre Grundstücke kommen, wurde vorübergehend die Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Gleichzeitig wurde beidseitig ein absolutes Halteverbot ausgeschildert. Doch viele Lommatzscher halten sich nicht daran. Sie parken ihre Autos dennoch auf der Kornstraße, und zwar auf beiden Seiten. In manch anderer Stadt wäre das die Hochzeit für die Knöllchenverteiler. In Lommatzsch aber ist man da wohl etwas kulanter. In der Kornstraße sind die Bauarbeiten ohnehin seit Freitag beendet. Am Mittag wurde sie wieder freigegeben. Damit wurde das Ziel erreicht, dass die Verkehrsader bis zum Ende der Ferien wieder befahren werden kann. Doch „Entwarnung“ ist das noch lange nicht. Die Arbeiten der Telekom gehen noch an anderen Straßen weiter. Auch diese werden dann voll gesperrt.

Gebaut wird auch am Kirchplatz. Dieser wird erneuert und instand gesetzt. Das diesjährige Baufeld erstreckt sich von der Grundschule auf der Ostseite der Kirche über die Kirchgasse bis an das Hauptportal der Kirche an der Döbelner Straße. Wie die Bürgermeisterin informiert, ist vorgesehen, die Entwässerung neu zu ordnen und die vorhandenen Befestigungen durch einheitliche Natursteinbeläge zu ersetzen. Auch die Lutherlinde soll eingefasst und die Parksituation neu geordnet werden.

Bei den archäologischen Grabungen, die jedem Bau vorausgehen, wurden alte Bestattungsgrabstellen im gesamten nördlichen Kirchplatz gefunden, welche sehr flach liegen. Die Planung musste auf diesen Erkenntnissen aufbauen, was bedeutet, dass die Oberfläche teilweise erhöht wird. Bis Ende November soll der jetzige Teil der Kirchplatzes fertig sein. Der südliche Teil wird dann im kommenden Jahr gebaut. Dann wird der komplette Kirchplatz mit Großpflaster belegt sein. Dies entspricht den Anforderungen des Denkmalschutzes und einem einheitlichen historischen Platzcharakter.

„Ich bin mir sicher, mit der Neugestaltung des Kirchplatzes wird unsere St. Wenzel Kirche noch besser in Szene gesetzt. Schon heute kommen an den Wochenenden von April bis Oktober etliche interessierte Gäste, darunter viele Radfahrer. Sie besuchen die an den Wochenenden und am Donnerstag offene Kirche mit großem Interesse. Zukünftig können wir diese Gästezahlen vielleicht durch eine attraktive Innenstadt noch weiter steigern“, hofft die Bürgermeisterin.

Auch die Arbeiten am Markt, wo unter anderem Fußwege entstehen, gehen bis zum Jahresende weiter. Insgesamt soll der Marktplatz bis 2019 fertig sein. Die Arbeiten am Markt haben schon ein „Opfer“ gefunden. Wegen der erwarteten Sperrung hat die Inhaberin eines Bekleidungsgeschäftes vor Beginn der Bauarbeiten ihr Geschäft aufgegeben. Sie hat jetzt einen Laden in Oschatz eröffnet. Ein neuer Mieter fand sich in Lommatzsch noch nicht.

