Baustelle fürs Hospiz freigeräumt

An die ehemalige Stadtgärtnerei erinnert am Hasenberg nichts mehr. Ist der Bauantrag bewilligt, kann die Umsetzung des Projektes „Hospiz in Leisnig“ losgehen. Spätestens ab Jahresende sollen hier Menschen aufgenommen werden, die unheilbar krank sind. © Dietmar Thomas

Am Hasenberg ist es schon zur Sache gegangen. Es gibt kaum noch etwas, was an den früheren Schulgarten beziehungsweise die Stadtgärtnerei an dieser Stelle erinnert. Einzig ein kleines Häuschen am Rande hat der Bagger stehen gelassen. Das Nebengebäude wird weiter genutzt, unter anderem, um Pflanzen im Winter unterzustellen, sagt Bauherr Frank Lohse.

Er und Mitglieder des Hospizvereins Lebenszeit sind am Donnerstagabend ins Rathaus gekommen. Dort haben die Mitglieder des technischen Ausschusses den Bauantrag für die Errichtung des Gebäudes am Hasenberg behandelt. Das wird mit 50 Metern Länge etwas größer ausfallen, als die Räte im 2013 festgesetzten Bebauungsplan vorschreiben. Daran soll das Projekt nicht scheitern. Die im Ausschuss mitarbeitenden Räte stimmten dem Bauantrag zu und hinsichtlich der Gebäudegröße auch der Abweichung von den festgelegten Maßen.

Noch am Donnerstag hatte Bürgermeister Tobias Goth (CDU) bei der Kreisverwaltung nach dem Bearbeitungsstand gefragt. Er gehe davon aus, dass die Genehmigung noch ein paar Wochen auf sich warten lässt. Investor Frank Lohse sieht das sportlich. Selbstredend will er sobald als möglich zum ersten Spatenstich einladen. Doch auf den Tag kommt es ihm nicht an.

Mit den Hufen scharrt im übertragenen Sinne schon Mathias Kretschmer. Seit Herbst sitzt er regelmäßig mit einem Notar zusammen, um die Satzung für eine zu gründende GmbH auszuarbeiten. Inzwischen hat es noch Anpassungen gegeben. Ist die Gründung vollzogen, soll beim Finanzamt die Gemeinnützigkeit beantragt werden. In Form einer gGmbH werden in der Region mehrere soziale Einrichtungen betrieben. „Das ist aus unserer Sicht die sicherste Rechtsform“, begründet Kretschmer, der als Geschäftsführer fungiert.

Sind die Gründungspapiere im Aktenordner, geht es weiter mit der Vertragsarbeit – unter anderem mit dem Mietvertrag mit Bauherr Frank Lohse. Der Leisniger errichtet als Investor das Hospizgebäude am Hasenberg. Betreiben wird es die Lebenszeit gGmbH. Verträge sind auch für die Mitarbeiter nötig. Bewerbungen hat Mathias Kretschmer zwar schon vorliegen. Eine öffentliche Ausschreibung bringt er dennoch auf den Weg. Im Hospiz werden Pflegefach- und -hilfskräfte, aber auch Hauswirtschafter benötigt. 15 Mitarbeiter finden an dieser Stelle einen neuen Job.

Die Einrichtung ist für zwölf Bewohner ausgelegt. Jeder bekommt ein 16 Quadratmeter großes Zimmer mit einem eigenen vier Quadratmeter großen Sanitärbereich. Weiterhin sind Gemeinschaftsräume vorgesehen, vorm Haus gibt es 14 Parkplätze.

Uwe Reichel, Mitglied im Ausschuss und der Baumschutzkommission, wies im Ausschuss darauf hin, dass auf dem Gelände eine schützenswerte Blutbuche steht. Die sei schon während des Baus behutsam zu behandeln. Um sie herum darf kein Material abgelagert, der Boden nicht verdichtet werden. Lohse sagte zu, darauf ein Auge zu haben. Bestimmte Auflagen gibt es, den Baum betreffend, auch in der Baugenehmigung. Reichel will die Einhaltung beobachten, aber auch beratend zur Seite stehen.

Noch 2017 soll das Hospiz in Betrieb gehen. Bis dahin – und auch danach – sammelt der Verein Lebenszeit Spenden. Auf diesem Weg müssen jeweils fünf Prozent der Kosten eines Hospizplatzes finanziert werden. Ende April gibt es daher wieder einen Spendenlauf. Den bereiten Kerstin Finger und Juliane Flohr schon vor. (DA/sig)

