Baustelle für schnelles Internet Um die SZ-Redaktion mit schnellem Internet zu versorgen, wurde der Gehweg auf dem Neumarkt aufgerissen. Am Donnerstag wird der Graben wieder zugeschüttet.

Die Breitbandbaustelle vor der Redaktion der SZ Löbau. © van Appeldorn

Löbau. Auf dem Neumarkt haben Bauarbeiter den Gehsteig aufgerissen. Grund ist die Verlegung eines Breitbandkabels für schnelles Internet. Verursacher der Baumaßnahme ist dieses Mal gewissermaßen die Sächsische Zeitung selber. Die Redaktion am Neumarkt wird technisch ertüchtigt. Die Bauarbeiten sind nahezu abgeschlossen. Schon am Mittwochnachmittag war ein großer Teil des Gehsteigs wieder nutzbar. Am heutigen Donnerstag werden die restlichen Meter des Grabens zugeschüttet und das Gehsteigpflaster wieder komplett aufgetragen. (SZ/mva)

