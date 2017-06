Baustelle für Bauernmarkt-Besucher offen Den Gästen der Veranstaltung bleiben Umwege erspart. Dann wird bis Ende Juli weitergebaut.

Die Sperrung der Baustelle in Klosterbuch wird am Sonnabend bis zum Nachmittag aufgehoben. Dann können sich Besucher des Bauernmarktes schon einmal ein Bild machen, wie die Straße künftig über den Hochwasserschutzdamm führt. © Dietmar Thomas

Das Sackgassenschild für Klosterbuch können die Besucher des Bauernmarktes an diesem Sonnabend getrost ignorieren. Wie schon bei der Mai-Veranstaltung, als es kleine Orientierungsschwierigkeiten gab, dürfen die Marktgäste erneut bis zur Baustelle am Ortsteingang aus Richtung Scheergrund fahren, „und beide Parkplätze nutzen“, sagt Britta Andreas zu. Sie ist bei der Landestalsperrenverwaltung (LTV) für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Die Behörde lässt den Hochwasserschutzdamm bauen. In diesem Zuge muss die Kreisstraße angehoben werden. „Die Höhe der künftigen Deichüberfahrt wird der Deichhöhe entsprechen“, so Britta Andreas. Das bedeutet, die Straße liege im Überfahrtsbereich künftig 2,50 Meter höher als das gegenwärtige Niveau. Das ist schon gut zu sehen.

Aber am Sonnabend gibt es auch etwas „auf die Ohren“. Im Anschluss an den Bauermarkt geben amerikanische Studenten, die gerade in Deutschland unterwegs sind, ein Konzert in der Gutskapelle. Die jungen Leute studieren an verschiedenen Unis klassischen Gesang. Am Sonnabend bieten sie ein Programm mit Stücken aus der Welt von Oper, Operette und Musical. Der Eintritt kostet fünf Euro. (DA/sig)

