Baustelle Ehrenamt Die Zukunftswerkstatt widmet sich den Freiwilligen. Im Fokus stehen dabei die haushaltsnahen Dienstleistungen.

Freiberg/Döbeln. Was sie leisten, gilt es, sichtbar zu machen. Diese Auffassung vertritt Landrat Matthias Damm (CDU) in Sachen Ehrenamt. Diejenigen, die sich in diesem Bereich des gesellschaftlichen Lebens engagieren, sei es im Kultur-, Sport- oder Heimatverein oder auch in der Nachbarschaftshilfe, würdigen, das hat sich der Landkreis unter anderem für den 5. Dezember vorgenommen.

Am internationalen Tag des Ehrenamtes organisiert die Verwaltung in der Oberschule Flöha-Plaue die zweite Zukunftswerkstatt. Motto in diesem Jahr: „Baustelle Ehrenamt“. Akteure aus Politik, Vereinen sowie Institutionen werden dort zusammentreffen, um darüber zu diskutieren, wie Ehrenamt in Zukunft gefördert und wie die Rahmenbedingungen dafür verbessert werden können. Ein Schwerpunkt werde in diesem Jahr auf dem Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen sowie der Nachbarschaftshilfe liegen, informierte Jörg Höllmüller, zweiter Beigeordneter des Landrates. Gerade aus diesen Bereichen gebe es eine hohe Nachfrage nach Freiwilligen. Ziel soll es sein, den Menschen zu zeigen, wo es Möglichkeiten gibt, sich einzubringen. „Auch das Pflegenetz wird mit dabei sein“, sagte Höllmüller. Es wurde 2016 reaktiviert und soll künftig mehr vor Ort präsent sein. „Da sind wir im Moment gerade aktiv dran“, so der zweite Beigeordnete.

Zur Zukunftswerkstatt werden unter anderem die Themen Senioren im Ehrenamt sowie Ehrenamt bei Menschen mit psychischen und physischen Erkrankungen angesprochen. Auch auf das ehrenamtliche Engagement von jungen Mittelsachsen wird der Blick gerichtet. Gerade diese Generation müsse vermehrt für freiwillige Aufgaben gewonnen werden, sagte Damm.

Die Zukunftswerkstatt hatte 2016 Premiere, ebenfalls in Flöha. Gefunden hat sich dort eine Gruppe der Kreisjugendfeuerwehr, die für ihren Bereich eine ähnliche Veranstaltung durchgeführt habe. „Relativ viele Leute aus Mittelsachsen waren mit dabei. Es wurden richtig gute Ideen entwickelt“, sagte Höllmüller.

Gerade diese Vernetzung sei im Ehrenamt besonders wichtig. „Es gibt viele Vereine, die an der gleichen Stelle wirken“, so die Erfahrungen von Landrat Damm. Diese gelte es, zusammenzubringen. Vonseiten des Landkreises werde die Vernetzung unterstützt, aber unter anderem auch Hilfe beim Umgang mit Förderprogrammen gegeben. „In Sachsen gibt es allein 390 Fördervorschriften“, sagte Damm, der am vergangenen Freitag den Ehrenamtlichen der Feuerwehren aus der Region Döbeln seinen Dank ausgesprochen hat. Gerade solche Anlässe zeigen Damm, wie wichtig die Würdigung ist. „Die Kameraden haben zum Teil Tränen in den Augen, wenn ich sie für 60 Jahre bei der Feuerwehr auszeichne“, schilderte Damm. (DA/mf)

Zukunftswerkstatt Baustelle Ehrenamt, Oberschule Flöha-Plaue, Anmeldung bis 30. November bei der Freiberger Agenda 21 unter Telefon 03731 202332 sowie per Mail an buero@freibergeragenda21.de

