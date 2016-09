Baustelle Dippser Pfarrhaus Die Wohnung wird Gemeindesaal. Nach dem Umbau hofft die Dippser Kirchgemeinde auf neue Möglichkeiten.

Andreas Kunath ist Küster in der Stadtkirche Dippoldiswalde und kümmert sich in seiner Freizeit um die Baustelle im Pfarrhaus. Hier wird ein neuer Gemeindesaal errichtet. Seine Ausmaße sind jetzt schon erkennbar. © Egbert Kamprath

Dippoldiswalde. Ein Pfarrhaus ist ein behüteter Ort. Das gilt derzeit aber nicht so ganz für das Dippser Pfarrhaus. Im Obergeschoss muss man hier genau darauf achten, wohin man tritt. Denn die oberen zwei Etagen sind Baustellen. Wo früher die Pfarrersfamilie Uhlig wohnte, werden ein Gemeindesaal und Räume für die Junge Gemeinde eingerichtet.

Andreas Kunath hat hier das Sagen. Der Baufacharbeiter ist mit einer Teilzeitstelle als Küster in der Kirche angestellt, und in seiner Freizeit kümmert er sich um den Umbau zum Gemeindezentrum. Für rund 260 000 Euro werden zwei Etagen völlig umgestaltet. Die Zwischenwände, welche früher die Zimmer voneinander getrennt haben, sind inzwischen alle rausgerissen. Der Blick kann durch das ganze Pfarrhaus schweifen, von einer Wand zur anderen. Nur in der rückwärtigen Ecke sind das Treppenhaus und der Aufzugschacht abgetrennt. Denn ein Ziel ist auch, dass der künftige Gemeindesaal auch für Menschen erreichbar wird, die keine Stufen mehr gehen können. „Vielleicht kommen dann auch wieder Besucher zu unseren Veranstaltungen, die jetzt weggeblieben sind, weil sie das nicht schafften“, sagt Pfarrer Sebastian Schurig. Insgesamt soll der Saal rund hundert Quadratmeter Fläche umfassen und bei Veranstaltungen 60 bis 80 Menschen Platz bieten.

Viele Eigenleistungen erbracht

Hier sollen Chorproben möglich sein, Gemeindeversammlungen gehalten werden und im Winter auch Gottesdienste stattfinden. „Wenn wir dann einmal den Saal haben, finden sich bestimmt auch noch andere Nutzungen, an die wir heute noch gar nicht denken“, sagt Schurig. Er kann sich auch vorstellen, den Saal zu vermieten beispielsweise für private Feiern.

Bis dahin ist aber noch eine Menge Arbeit zu tun. Vieles hat die Kirchgemeinde in Eigenleistung gemacht, beispielsweise die Abbrucharbeiten, teilweise haben sich auch Gemeindemitglieder mit ihren Firmen engagiert. Jetzt stehen aber Arbeiten an, die regulär vergeben werden. Beispielsweise läuft jetzt die Ausschreibung für den Bau des Aufzugsschachtes. Dafür musste vorher die Aufzugsfirma genau ihre Anforderungen und Maße benennen. Die Therme für die Heizung wird noch versetzt. Sie ist wegen eines Schadens vor Kurzem erst ausgewechselt worden und steht momentan im Keller. Geplant ist aber, mit dem Umbau den Heizraum unters Dach zu verlegen. Dann ist nur ein kurzes Abluftrohr erforderlich. Der Schornstein, der noch mitten durchs Haus führt, wird in den nächsten Tagen abgebrochen. Er würde im neuen Saal doch nur stören.

Das Pfarrhaus hat eine jahrhundertelange Geschichte. Nach dem 30-jährigen Krieg und zwei Stadtbränden haben die Dippser hier eine Schule und Häuser für einen Diakon und einen Kapellan errichtet. Diese wurden 1843 abgerissen, weil eine neue Schule, das alte Gebäude der heutigen Oberschule errichtet wurde. Das heutige Gebäude ist 1850 als Diakonat gebaut worden. Beim Umbau haben die Helfer Bretter gefunden, die aus dieser Zeit stammten. Mit dem Umbau verändert das Haus auch seine äußere Form ein wenig. Das Dach hat auf der Rückseite eine Gaube bekommen. „Damit haben die Menschen, die auf der neuen Treppe nach oben ins Dachgeschoss steigen, genug Kopffreiheit“, erklärt Kunath die Notwendigkeit dieses Umbaus. Die heutigen Bauvorschriften erlauben für ein öffentliches Gebäude keine so engen Treppen mehr, wie sie früher üblich waren. Im Dachgeschoss wird auch ein Podest eingebaut, von dem man aufs Dach kommt. Das ist der vorgeschriebene zweite Rettungsweg, falls einmal ein Brand das Haupttreppenhaus blockiert. Vom Dach aus führt eine Leiter auf den Balkon im ersten Geschoss, und davon geht eine Treppe weiter nach unten. Der Finanzplan für das Vorhaben steht. Zu den geplanten 260000 Euro gibt die Landeskirche 80000 Euro. Die anderen Gemeinden, die zum Kirchspiel Dippoldiswalde-Schmiedeberg gehören, steuern ebenfalls einen Anteil bei, und die Dippser Kirchgemeinde bringt einen großen Eigenanteil auf. Mit einer Spendensumme von 50000 Euro kalkuliert Pfarrer Schurig. Die Hälfte davon ist inzwischen da. Aber die Aktivitäten laufen weiter, um die Finanzierung des Umbaus zu stemmen. So ist für den 17. September ein großes Gospelkonzert in der Stadtkirche geplant, das einen Benefizertrag für den Bau des Gemeindehauses bringen soll. Und auch dieses Jahr ist wieder ein Adventsbasar vorgesehen. Dessen Erlös soll ebenfalls für den Bau verwendet werden.

