Baustelle blockiert Löbtauer Straße

Am kommenden Montag beginnen auf der Löbtauer Straße Bauarbeiten an Leitungen unter Fahrbahn und Gleisen. Im Abschnitt zwischen Cottaer und Tharandter Straße muss die Löbtauer Straße deshalb gesperrt werden. Das nutzen die Dresdner Verkehrsbetriebe, um an der Kreuzung zur Fröbelstraße ein 35 Meter langes Gleisstück zu reparieren. Außerdem werden Heizungselemente an einer Weiche gewechselt.

Bis zum 4. März müssen Autofahrer, die auf der Fröbelstraße stadteinwärts unterwegs sind, über die Cottaer Straße fahren. Umgeleitet werden auch die Straßenbahnlinien 2 und 6. Die Linie 2 fährt ab Montag, 4 Uhr, zwischen Postplatz und Amalie-Dietrich-Platz über die Freiberger und Kesselsdorfer Straße. Die Bahnen der Linie 6 werden ab Postplatz durch Busse ersetzt, die über Bahnhof Mitte, Pennricher Straße und Dahlienweg fahren. (SZ/noa)

zur Startseite