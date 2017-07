Baustelle Autobahntunnel Der Freistaat plant den Umbau der Röhren durch die Königshainer Berge für 12,5 Millionen Euro. Zwei Jahre soll das dauern.

Wartungsarbeiten und Reinigungen im Autobahntunnel sind keine Seltenheit. Eine umfassende Modernisierung aber ist nicht an einem Tag erledigt. © andré schulze

Als Kodersdorfs Bürgermeister René Schöne vor wenigen Tagen die Katze aus dem Sack lässt, da schauen viele Kodersdorfer noch ungläubig. Der nahe Autobahntunnel soll für mehrere Millionen Euro modernisiert werden? Sofort werden die Erinnerungen an das Jahr 2013 wach, als sich nach einem Brand am Tunnelende der Fernverkehr über Monate durch den Ort zwängen musste. Immer mehr Menschen empfinden die Umleitungen über Kodersdorf, Niesky und Nieder Seifersdorf seither als eine Zumutung. Doch die nächste Umleitung ist wohl nur eine Frage der Zeit. Nicole Wernicke von der Pressestelle des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr hat nun bestätigt, dass der Tunnel Königshainer Berge für 12,5 Millionen Euro modernisiert wird. Das Vorhaben sei bereits in Planung. „Der Abschluss der Planungen ist für 2018 vorgesehen, sodass ab 2019 mit den vorbereitenden Arbeiten begonnen werden kann“, teilt sie mit. 2020 und 2021 werden dann die Arbeiten in je einer Tunnelröhre stattfinden. Es müssen sich also nicht nur die Kodersdorfer auf etliche Einschränkungen einstellen.

Dabei steht aber noch nicht genau fest, wie der Verkehr während der Modernisierungsarbeiten umgeleitet wird. „Dies wird zur Zeit noch geprüft“, heißt es aus der Pressestelle des Landesamtes. Als bei der letzten mehrmonatigen Tunnelsperrung der Ausweichverkehr über Kodersdorf, Niesky und Nieder Seifersdorf umgeleitet worden ist, hat das nicht nur zu langen Stauzeiten geführt, sondern auch zu erheblichen Straßenschäden. Die sind mittlerweile für viel Geld behoben worden. Droht ihnen nun ein neuer Stresstest?

Nicht unbedingt. Kodersdorfs Bürgermeister hat erfahren, dass mittlerweile ein Gegenverkehr im Tunnel zumindest geprüft werde. „In jedem Fall wird es zu Einschränkungen kommen“, konstatiert René Schöne. Doch die Baumaßnahmen seien laut Nicole Wernicke vom Landesamt erforderlich, um den Tunnel Königshainer Berge technisch auf den neuesten Stand zu bringen und aktuellen Sicherheitsrichtlinien zu genügen. „Ziel der Modernisierungsmaßnahmen ist es, die Sicherheit für den fließenden Verkehr sowie aller Verkehrsteilnehmer auch im Havariefall weiter zu verbessern. Dafür wird die technische und bauliche Ausstattung des Tunnels erweitert und teilweise erneuert“, erklärt sie.

Die Liste mit den geplanten Maßnahmen ist tatsächlich lang. Die Notrufnischen sollen beispielsweise zu begehbaren Notrufkabinen ausgebaut werden. Besonders große Aufmerksamkeit wird offensichtlich einem verbesserten Brandschutz gewidmet. So sollen die bisher offenen Querverbindungen zwischen den Röhren mit Brandschutztoren abgeschottet und eine Feuerlöschleitung eingezogen werden. Neue Detektoren sollen zudem nach der Modernisierung Hinweise geben, wenn sich Rauch bildet und die Sicht trübt. Das Maßnahmenpaket umfasst weiterhin neue Brandnot- und Fluchtweghinweisleuchten.

Neben den Brandschutzmaßnahmen soll auch die Elektrik im Tunnel modernisiert und neue Verkehrstechnik eingebaut werden. Nachgebessert wird zudem bei der elektrischen Lautsprecheranlage und den Videokameras. Für mehr Sicherheit sollen unter anderem automatische Detektoren und eine verbesserte Beleuchtungsanlage sorgen. Offen lässt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr noch, ob die Modernisierungsmaßnahmen im Tunnel neben mehr Sicherheit auch mehr Entlastung für die Anwohner bedeuten. Denn bei Wartungsarbeiten im Tunnel wird der Fernverkehr wie bereits beschrieben regelmäßig über die Autobahnabfahrten Kodersdorf und Nieder Seifersdorf umgeleitet.

Dort kommen Fußgänger dann durch die zusätzlichen Autos und Lastwagen oft nur schwer über die Straße. „Bereits jetzt ist besonders in den Sperrphasen ein derart starker Verkehr, dass Anwohner die Straße teilweise minutenlang nicht überqueren können“, beschreibt etwa der Kodersdorfer Fahrsicherheitstrainer Frank Liske die Situation an der Bundesstraße 115.

In einem Schreiben an Bürgermeister René Schöne macht er sich für zwei Fußgängerüberwege mit Ampelanlagen zwischen dem Edeka-Supermarkt und der Alten Apotheke im Ort stark. Die sollen genau wie eine Verkehrsinsel in Höhe des Supermarktes Raser ausbremsen, ehe eine Umgehungsstraße Entspannung bringt.

