Baustelle auf der Burgker Straße Wegen der Erschließung mehrerer Grundstücke in Freital müssen sich Kraftfahrer noch einige Tage auf Behinderungen einstellen.

Autofahrer müssen noch bis Ende der kommenden Woche auf Behinderungen auf der Burgker Straße einstellen. Der Grund sind Arbeiten zur Erschließung mehrerer Grundstücke an der Ecke Burgker Straße/Bormanns Weg, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die alte Burgker Schule wird dort zu einer Wohnanlage für Pflegebedürftige umgebaut. Noch bis zum 15. Oktober ist die Burgker Straße deswegen in einem kurzen Abschnitt nur einspurig befahrbar. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt.

In der alten Schule, die seit 2011 leer stand, entstehen insgesamt 50 kleine Wohnungen für pflegebedürftige Menschen. Wer will, kann sich zusätzlich bestimmte Dienstleistungen eines Pflegedienstes dazubuchen. Der Eigentümer des Hauses, die ZF Freital Immobilien und Verwaltung, investiert rund vier Millionen Euro. In der alten Stiftsschule war zuletzt eine Außenstelle des Berufsschulzentrums untergebracht. Zu Spitzenzeiten lernten dort fünf Klassen mit bis zu hundert Schülern. Der Landkreis hatte das Gebäude von der Stadt Freital angemietet. Nach dem Ende des Schulbetriebs wurde das Haus an die Stadt zurückgegeben. Die ZF zahlte 251 000 Euro für das Gebäude. (SZ/win)

