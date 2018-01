Baustelle an der Südumfahrung riegelt Postweg ab Ein Teil des Pirnaer Postwegs ist bis Ende 2018 dicht. Wegen Arbeiten an der Seidewitz-Brücke wäre es zu gefährlich, ihn zu betreten.

Das Foto zeigt den Blick auf die Baustelle der Südumfahrung an der Zehistaer Straße. Links hinter dem blauen Kran wird demnächst die Brücke über die Seidewitz errichtet. Daher ist ein Teil des Postweges vorübergehend unpassierbar. © Daniel Schäfer



Pirna. Der Bau der neuen Pirnaer Südumfahrung bringt nun einen weiteren Einschnitt in das Straßennetz mit sich. Nachdem die Bauleute der Zehistaer Straße in Höhe des Penny-Marktes bereits einen Knick verpassten, um eine Brücke sowie einen Kreisverkehr zu errichten, trifft es nun den Postweg. Laut der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges), Bauherr der Südumfahrung, wird der Abschnitt des Postweges zwischen dem Haus Nummer 111 und dem Hundesportplatz – Haus Nummer 115 – ab 8. Januar bis voraussichtlich Ende 2018 für Fußgänger und Radfahrer gesperrt.

Grund für die Sperrung: Noch im Januar beginnen die Fachleute damit, jene Brücke zu errichten, die einmal im Zuge der Südumfahrung die Seidewitz überspannen wird. Nach Auskunft der Deges liege der betroffene Abschnitt des Postweges dann mitten in der Baustelle und könne aus Sicherheitsgründen nicht mehr genutzt werden. Der Verkehr wird während der Bauzeit über die Straße „An der Seidewitz“ umgeleitet. Nachdem die Brücke fertig ist, wird der gesperrte Abschnitt des Postweges wieder neu hergerichtet und anschließend freigegeben.

Der Bau der Seidewitz-Brücke wird bereits seit mehreren Wochen vorbereitet. Die Bauleute schütteten in grober Form einen Damm auf, auf dem später sowohl die Trasse der Südumfahrung von der Zehistaer Straße bis zur Brücke sowie das Widerlager für die Brücke errichtet werden. Von der Brücke aus führt die Ortsumgehung dann weiter bis zum Pirnaer Autobahnzubringer. Dieses Teilstück wird aber erst in den Jahren 2019 bis 2022 errichtet.

Sind die Fundamente sowie die Widerlager für die Seidewitz-Brücke fertig, wird zunächst eine Behelfsbrücke installiert, die richtige Brücke kommt erst einige Monate später. Zugleich lässt die Deges auch schon seit geraumer Zeit an der Südumfahrungsbrücke über die Zehistaer Straße arbeiten. Zwei riesige Kräne zeugen von der großangelegten Bautätigkeit. Die drei Fundamente für die Widerlager sowie für den Pfeiler für die Brücke über den zukünftigen Kreisverkehr an der Zehistaer Straße sind inzwischen betoniert. Zudem ist laut Deges das erste Widerlager bereits eingeschalt und wird hochgezogen. Schon jetzt sind Form und Größe der künftigen Brücke zu erkennen. Die Deges lässt vor allem aus einem Grund zeitgleich an den Brücken über die Zehistaer Straße und die Seidewitz arbeiten: Gestein und Erdreich aus dem geplanten Kohlbergtunnel, der sich Richtung Pirna unmittelbar anschließen wird, sollen dann gleich über die neue Trasse in Richtung Autobahnzubringer transportiert werden, weil dort ebenfalls ein Damm für die Südumfahrung aufgeschüttet werden muss. Auf diese Weise erspart sich der Bauherr auch das aufwendige und verkehrsbeeinträchtigende Prozedere, das aus dem Tunnel gelöste Material über städtische Straßen abzutransportieren.

Der reichlich 200 Meter lange Tunnel soll ab Ende 2019 gebaut werden. Dafür müssen die Fachleute sprengen und sich aufwendig durch den Berg graben, weil eine offene Bauweise aus Naturschutzgründen ausschied. Für den Tunnel ist eine Bauzeit von 27 Monaten geplant. Die 3,8 Kilometer lange Südumfahrung wird einmal vom Pirnaer Autobahnzubringer über Seidewitz- und Gottleubatal zur B172 hinter dem Sonnenstein führen. Die Baukosten liegen derzeit bei 97 Millionen Euro. 2022 soll die Trasse fertig sein und laut Deges Pirna dann spürbar vom Durchgangsverkehr entlasten.

