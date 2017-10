Baustein am Radeberger Röder-Ufer Für über 400 000 Euro ist an der Stolpener Straße eine neue Halle für die Behindertenwerkstatt des Epilepsiezentrums entstanden. Wichtig auch für Radeberg.

Die Lagerhalle des Epilepsiezentrums wurde gestern offiziell eingeweiht. Martin Sander, Bewohner des Epilepsiezentrums, Radebergs OB Gerhard Lemm und Martin Wallmann, Chef der Einrichtung (v.l.), durchschnitten das rote Band. © Thorsten Eckert

Ins Schwitzen kommt Martin Wallmann diesmal nicht. Der Chef des Epilepsiezentrums Kleinwachau hatte ja bekanntlich Mitte Juni bei wirklich brütender Hitze auf dem glühenden Beton des Parkplatzes neben der Behindertenwerkstatt an der Stolpener Straße in Radeberg gestanden und dann gemeinsam mit Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) zum Presslufthammer gegriffen. Denn der sonst übliche symbolische Spatenstich war auf dem Beton ja nicht möglich gewesen.

Aber Martin Wallmann schwitzte gern, „für dieses wichtige Projekt“, stellte er am gestrigen Montag klar. Und das bei nun recht kühlen Temperaturen. Das Projekt ist eine neue Lager- und Logistikhalle. Runde 405 000 Euro hat das Epilepsiezentrum in den vergangenen Monaten in den Bau nahe der Röder investiert. „Und das aus gutem Grund“, freut sich Martin Wallmann. Denn die Auftragslage für die Radeberger Werkstatt, die vor allem im Metallbereich arbeitet, ist aktuell sehr, sehr gut, macht er deutlich. Die Werkstatt brauchte dringend mehr Lagerfläche; und die gibt es mit der neuen Halle nun. Zudem sind jetzt auch die Anlieferbedingungen wesentlich besser. „Und unsere Erzeugnisse können in der neuen Halle auch gleich für den Transport zusammengestellt werden, was die Abläufe in der Werkstatt sehr erleichtert.“

Inklusion und Integration

Gleichzeitig kann durch den Neubau der Halle jetzt auch an den Abläufen innerhalb der Werkstatt sozusagen an der sprichwörtlichen „Schraube“ gedreht werden. Zum einen machen die in die Halle umziehenden bisherigen Lagerflächen nun Platz für neue Arbeitsplätze, die bei der aktuellen Auftragslage dringend gebraucht werden. „Außerdem schaffen wir hier nun Arbeitsbedingungen, die dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt sehr nahe kommen“, erläutert Martin Wallmann. Das sorge zum einen dafür, dass die hier Beschäftigten, trotz ihrer Einschränkungen so fit gemacht werden können, „vielleicht irgendwann tatsächlich den Sprung auf diesen ersten Arbeitsmarkt schaffen zu können“. Zum anderen verdient die Werkstatt damit auch Geld; „und nur von der beliebten Kleinwachauer Keramik kann man einfach nicht leben“, macht Martin Wallmann ja regelmäßig deutlich. Und unterstreicht, dass das Epilepsiezentrum die Mitarbeiter seiner Werkstätten auch „ordentlich bezahlt“, wie er sagt. Und auch Radebergs Stadtoberhaupt Gerhard Lemm hatte ja schon beim „Spatenstich“ deutlich gemacht, dass er die Werkstätten für enorm wichtig für den Wirtschaftsstandort Radeberg halte. „Es ist ein ganz besonderer Betrieb; der sich Inklusion und Integration auf die Fahne geschrieben hat!“ Gute Arbeitskräfte seien ja bekanntlich für Unternehmen zunehmend Mangelware, „hier gibt es viele davon – das zu erkennen, wird zunehmend wichtiger“.

Auch beim Thema Ausbildung geht man in der Behindertenwerkstatt jetzt neue Wege. Die Kleinwachauer arbeiten in einem Modellprojekt mit, bilden die behinderten Mitarbeiter nach Praxisbausteinen aus, die der Facharbeiterausbildung angelehnt und auf die Mitarbeiter angepasst sind. Zertifiziert von Handwerkskammer und IHK.

Die neue Halle ist also ein wichtiger Baustein. Für das Epilepsiezentrum, aber eben auch für Radeberg insgesamt. Und dafür kann man ja nun wirklich mal ins Schwitzen kommen …

