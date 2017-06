Baustart im Gewerbepark Auf der Betonstraße durch das Gebiet in Niedergurig verschwinden nun die Schlaglöcher.

Die Straße im Gewerbepark Niedergurig ist in schlechtem Zustand. Das soll sich ändern. © Robert Michalk

In gut zwei Wochen soll es losgehen: Dem Ausbau der Straße durch den Gewerbepark in Niedergurig steht nun nichts mehr im Wege. Der Malschwitzer Gemeinderat hat jetzt dazu noch einmal mehrere Beschlüsse gefasst – und den Auftrag für die Bauarbeiten an die Tiefbaufirma Stolle aus Königswartha vergeben. Die soll in der Woche ab 19. Juni loslegen und bis Jahresende fertig sein. Statt des bröckelnden Betonbelags wird die Straße asphaltiert. Gebaut wird auch ein neuer Regenwasserkanal. Die Arbeiten werden abschnittsweise erfolgen. Größere Beeinträchtigungen für den Verkehr sind laut Bürgermeister Matthias Seidel (CDU) nicht zu erwarten. Für gesperrte Abschnitte gebe es innerhalb des Gewerbegebietes ja Umfahrungsmöglichkeiten.

Förderprogramm hilft

Seidel ist froh, dass es nun gelungen ist, das Vorhaben auf den Weg zu bringen. Die Firma Kassentische Harr, die am Ende der Straße ansässig und mit mehr als 200 Beschäftigten der größte Arbeitgeber in der Gemeinde ist, habe seit Längerem darauf gedrängt, dass an der schlechten Fahrbahn etwas passiert. Voriges Jahr entschloss sich die Gemeinde, die Straße vom Eigentümer des Gewerbeparkes zu übernehmen und den Ausbau voranzutreiben. Möglich wurde das dank einer 85-prozentigen Förderung. So muss die Gemeinde für das eine reichliche halbe Million Euro teure Vorhaben nur 67 000 Euro aus der eigenen Kasse zahlen. Knapp 12 000 Euro müssen zudem der Eigentümer des Gewerbeparkes und die Firma Kassentische Harr als Anlieger in Form von Straßenbaubeiträgen beisteuern.

Um ihren Anteil zahlen zu können, verschiebt die Gemeinde den geplanten Straßenbau im Ortsteil Briesing auf 2018. „Den hätten wir aber sowieso nicht mehr in diesem Jahr realisieren können“, sagt Seidel. Denn die Vorbereitung dieses Bauvorhabens, an dem auch Abwasserzweckverband und weitere Medienträger beteiligt sind, sei noch nicht so weit gediehen. (SZ/MSM)

