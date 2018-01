Baustart voraussichtlich im Sommer Noch vor der entscheidenden Stadtratssitzung bestätigt Investor Christoph Geiger, ab wann das neue Einkaufszentrum entstehen soll.

Das neue Einkaufszentrum in Ebersbach soll ab Sommer entstehen. © Matthias Weber

Ebersbach-Neugersdorf. Am Montag befindet der Stadtrat von Ebersbach-Neugersdorf in seiner Sitzung über die Änderung des Bebauungsplanes für das Areal an der Goethestraße/Unterer Kirchweg in Ebersbach. Der Investor Christoph Geiger will dort ein neues Einkaufszentrum errichten. Auf SZ-Nachfrage bestätigte er, dass im Sommer Baubeginn sein soll. Noch unklar ist, wie die Zufahrt zum Areal von der B 96 aus geregelt werden soll. Er habe dafür ein Grundstück erworben, sagt Geiger. Es sei derzeit in der Klärung, wie die Zufahrt künftig gestaltet wird, sagt er. Nicht äußern wollte er sich dagegen dazu, welche Mieter und Geschäfte künftig im Einkaufszentrum präsent sein werden. Auch auf die Nachfrage, ob es ein Gerücht sei oder Fakt, dass er den Hausmeisterdienst, der auch das Gelände um das Objekt pflegt, zum Jahresende 2017 gekündigt habe, blieb er eine Antwort schuldig. (SZ/gla)

